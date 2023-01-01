У Луцьку в останню путь провели 37-річного Героя Михайла Пугача
Сьогодні, 15:35
У суботу, 20 травня, міська громада Луцька прощалась з Героєм Михайлом Пугачем.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
37-річного Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.
«Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який 16 травня віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області», - йдеться у дописі.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
37-річного Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.
«Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який 16 травня віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області», - йдеться у дописі.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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