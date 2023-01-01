У Луцьку в останню путь провели 37-річного Героя Михайла Пугача

У Луцьку в останню путь провели 37-річного Героя Михайла Пугача
У суботу, 20 травня, міська громада Луцька прощалась з Героєм Михайлом Пугачем.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

37-річного Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.

«Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який 16 травня віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області», - йдеться у дописі.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

У Луцьку в останню путь провели 37-річного Героя Михайла Пугача


У Луцьку в останню путь провели 37-річного Героя Михайла Пугача


У Луцьку в останню путь провели 37-річного Героя Михайла Пугача


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: війна, Росія, Україна
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