У Луцьку в останню путь провели 37-річного Героя Михайла Пугача

Михайлом Пугачем.



Про це



37-річного Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.



«Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який 16 травня віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області», - йдеться у дописі.



Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.















Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 20 травня, міська громада Луцька прощалась з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.37-річного Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.«Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який 16 травня віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області», - йдеться у дописі.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

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