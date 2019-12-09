На Волині призначили вирок 20-річному водію, який п’яним на смерть збив велосипедистку





Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть



З матеріалів справи відомо, що ДТП трапилася 18 липня близько другої години ночі на автодорозі сполученням Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове. Водій Audi Роман Г., будучи п’яним, виїхав на праве узбіччя та збив велосипедистку. Від отриманих травм жінка, на жаль, померла.



Двадцятирічний водій свою вину в смертельній ДТП визнав. Він розповів, що 17 липня був у друзів на дні народженні, де вживав алкоголь. Приїхав додому близько першої години ночі. Через певний час він вирішив помиритись з дівчиною, з якою мав конфлікт. Тому взяв автомобіль брата і поїхав до неї. По дорозі через стан сп`яніння не впорався з керуванням та наїхав на велосипедистку, яка їхала в попутному напрямку.



Потерпілий повідомив суду, що винуватець ДТП відшкодував кошти на поховання загиблої. Також з ним укладено договір на відшкодування шкоди двом її дітям до досягнення повноліття.



Чоловік просив суд суворо не карати обвинуваченого, але суд призначив йому реальний термін на три роки з позбавленням права керування транспортними засобами на сім років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три роки за ґратами проведе 20-річний волинянин, який вчинив п’яну ДТП, збивши на смерть 48-річну велосипедистку.Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть Волинські новини. З матеріалів справи відомо, що ДТП трапилася 18 липня близько другої години ночі на автодорозі сполученням Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове. Водій Audi., будучи п’яним, виїхав на праве узбіччя та збив велосипедистку. Від отриманих травм жінка, на жаль, померла.Двадцятирічний водій свою вину в смертельній ДТП визнав. Він розповів, що 17 липня був у друзів на дні народженні, де вживав алкоголь. Приїхав додому близько першої години ночі. Через певний час він вирішив помиритись з дівчиною, з якою мав конфлікт. Тому взяв автомобіль брата і поїхав до неї. По дорозі через стан сп`яніння не впорався з керуванням та наїхав на велосипедистку, яка їхала в попутному напрямку.Потерпілий повідомив суду, що винуватець ДТП відшкодував кошти на поховання загиблої. Також з ним укладено договір на відшкодування шкоди двом її дітям до досягнення повноліття.Чоловік просив суд суворо не карати обвинуваченого, але суд призначив йому реальний термін на три роки з позбавленням права керування транспортними засобами на сім років.

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