«Нєзалєжная», «кієвскій рєжим» і «раскольнікі»: для чого білоруси вслід за росією використовують «новомову»

Що таке «новомова»

Не «хлопком» і «жестом доброй волі» єдиними

Іноді «спєциальная ваєнная апєрация» перетворюється на «вайну, каторую развязал Запад». І це лише один із прикладів маніпуляції пропагандистських ЗМІ за допомогою «новомови».Білоруська пропаганда нерідко повторює російську, тож унікальними прикладами «новомови» не дивує. Однак є слова, які білоруські ЗМІ, підконтрольні лукашенку, люблять використовувати найбільше.Майстерно розкриває поширену практику тоталітарних режимів – введення «новомови» – Джордж Орвелл у своєму романі-антиутопії «1984» (книга заборонена у Білорусі з травня минулого року – ред.). У романі термін «новомова» використовується для позначення спеціально створеної мови, призначеної для спотворення реальності та пропаганди інтересів самого режиму. Щоправда, Орвелл не вигадав цю ідею самостійно. Як джерело натхнення він використовував офіційні документи тоталітарних режимів Третього рейху та сталінського СРСР.Це легко зрозуміти на вже банальних прикладах «СВО». ЗМІ, які контролює лукашенко, війну в Україні не називають «війною», як і росіяни. Утім повністю від цього слова не відмовляються, адже треба просувати наративи про «вайну, развязаную Западом», або «вайну с НАТО».Так, вищевказані «терміни» білоруси теж використовують, однак є ті, які пропагандисти у своїх матеріалах вживають частіше. Ми виокремили три.Ми розуміємо, що білорусам і росіянам про незалежність доводиться лише мріяти, тож заздрощі могли би бути цілком виправдані, якби не одне «але». «Нєзалєжная» – не лише про глузування.У значенні «Україна» слово «нєзалєжная» вживають, коли пишуть про нібито неспроможну державу з рівнем бідності «як у Зімбабве». Пропагандисти щоразу транслюють наратив про те, що Україна без росії нічого не може, а ввійшовши до складу ЄС лише послаблюватиме Європу. У такий спосіб жителям своїх же країн білоруси та росіяни «ненароком» підтверджують думку, що краще жити під диктатурою, де нібито є «порядок», ніж у бідності.Із початком великої війни росія відкрито намагається скинути українську владу і призначити на тимчасово окупованих територіях власну. Коли ж Україна населені пункти повертає, ворог звинувачує українську владу у незаконності і називає «кієвскім рєжимом». Через це нерідко у текстах пропагандистів, зокрема білоруських, можна прочитати «на падкантрольнай кієвскаму рєжиму тєріторіі».У такий спосіб ворожа пропаганда змінює термін «уряд» на «режим», аби підкреслити сумнівну легітимність української влади, яка нібито не відображає інтереси народу. Завдання пропаганди – показати, що держави Україна вже нібито не існує, а українці, мовляв, є заручниками «режиму Зеленського», які чекають, поки їх врятує росія.Пропагандисти використовують термін «раскольнікі» з метою підштовхнути до думки, що українська церква є несправжньою та незаконною. Вони стверджують, що всі прихильники Православної церкви України не є істинними православними, адже, на їхній розсуд, ПЦУ відокремилася від Української православної церкви московського патріархату, яка нібито є «справжньою». Ба більше, раніше Російська православна церква засудила дії України, пов'язані з отриманням автокефалії, і навіть розірвала стосунки з Константинополем. У заяві РПЦ зазначила, що рішення щодо України були «незаконні» та прийняті «в односторонньому порядку», не враховуючи заклики РПЦ та «братських помісних церков».Таку маніпуляцію використовують для створення негативного образу парафіян Православної церкви України, до того ж сіючи ворожнечу між українцями. Пропагандисти спекулюють на темі релігії, знаючи «де болить», тож нерідко на гачок маніпуляції втрапляють і самі українці.