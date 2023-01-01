На Волині 34-річна жінка, якій ставили діагноз «безпліддя», народила уже одинадцяту дитину

Олена Романюк із села Гірники Ковельського району 17 травня народила одинадцяту дитину – донечку Лілію. Як наголошує жінка, діти – це радість, а здорова та міцна сім’я – найбільше щастя.



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«Ми виховували десятеро діток: п’ять дівчат і п’ять хлопців. І от Бог дав нам одинадцяту дитину. Було порівну, а зараз дівчата перемагають. Хлопці жартома сердяться, що дівчата перемагають, але менший син сказав: «Мамо, ти ще три хлопчики народиш», – усміхається Олена.



Найстаршій дочці Катерині – 13 років.



Близько двох років після одруження в Олени та Олександра не було дітей. Жінку турбували сильні болі в животі, тому вона зверталася по допомогу до лікарів і в Ратному, і в Луцьку. Їй діагностували безпліддя.



«Я лікувалася. Мені навіть пропонували зробити операцію, але я відмовилася. Ми з чоловіком молилися Богу, аби він нам допоміг. І Бог вийшов нам назустріч. Дякуючи Богу, дякуючи лікарям, зараз ми маємо діток. Найбільше багатство – те, що всі здорові», – розповідає Олена.



Раніше вона народжувала в пологовому відділенні Ратнівської центральної районної лікарні. На одинадцяті пологи лікарі з районки скерували її до обласного перинатального центру.



Як пригадує Олена, пологи пройшли швидко і без ускладнень: «Мені пропонували знеболити пологи, але ми так швидко народилися, що не встигли. Об 11:20 відійшли води, а в 12:20 я вже народила».



Сама Олена теж із багатодітної родини. У її батьків – десятеро дітей і вісімдесят онуків. Нині найбільша сім’я – в сестри Олени, де виховують чотирнадцять дітей.



«Діти – це радість. Найбільше щастя – коли родина, діти здорові. Як кажуть, Бог дає дитинку, Бог дає частинку. Головне – любов одне до одного. Якщо чоловік поважає і любить дружину, а дружина поважає й любить чоловіка, то все буде», – впевнена Олена.



У родини Романюків є велике господарство, зокрема шість гектарів землі, на якій ростуть саджанці самшиту, туї, лохини та інших рослин. Цього року сім’я планує розвести близько п’ятдесяти видів хвойних рослин. Усю роботу і вдома, і на землі Романюки роблять разом.



«Ми стараємося все робити разом. Чоловік допомагає мені, а я йому. Діток також привчили до порядку. Вони стараються самі прибирати. Старші можуть зварити їсти та наглянути за меншими…



У мене п’ятеро школярів. Оскільки зараз у державі склалася складна ситуація з навчанням і дітям довелося вчитися за планшетами, то мушу бути вимоглива і все контролювати: чи вивчили вірш, чи знають таблицю множення... Якщо потрібна допомога, підказки, то вчителі йдуть назустріч», – говорить Олена.



У Гірниках – дружня спільнота. Від початку повномасштабного вторгнення брат Олени періодично їздить на передову: везе захисникам смаколики та іншу допомогу, яку гуртома збирають односельці. Сім’я Романюків долучається до підтримки ЗСУ, наприклад, пече хліб, ліпить вареники, передає вирощену городину. Завдяки коштам, вирученим на благодійному ярмарку в місцевій школі, де діти Олени та Олександра продавали лохину, для армії вдалося придбати автомобіль швидкої допомоги.



«Стараємося допомагати тим, чим можемо. Ми всі хочемо, аби в нашій державі був мир. Давайте підтримувати одне одного й прагнути до цього, щоб діти росли в мирній і квітучій країні. Мир у всьому – і в сім’ї, і в селі чи в місті, і в державі – це на сьогодні найголовніше», – акцентує Олена.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкаіз села Гірники Ковельського району 17 травня народила одинадцяту дитину – донечку. Як наголошує жінка, діти – це радість, а здорова та міцна сім’я – найбільше щастя.Про це пишуть Волинські новини «Ми виховували десятеро діток: п’ять дівчат і п’ять хлопців. І от Бог дав нам одинадцяту дитину. Було порівну, а зараз дівчата перемагають. Хлопці жартома сердяться, що дівчата перемагають, але менший син сказав: «Мамо, ти ще три хлопчики народиш», – усміхається Олена.Найстаршій дочці– 13 років.Близько двох років після одруження в Олени тане було дітей. Жінку турбували сильні болі в животі, тому вона зверталася по допомогу до лікарів і в Ратному, і в Луцьку. Їй діагностували безпліддя.«Я лікувалася. Мені навіть пропонували зробити операцію, але я відмовилася. Ми з чоловіком молилися Богу, аби він нам допоміг. І Бог вийшов нам назустріч. Дякуючи Богу, дякуючи лікарям, зараз ми маємо діток. Найбільше багатство – те, що всі здорові», – розповідає Олена.Раніше вона народжувала в пологовому відділенні Ратнівської центральної районної лікарні. На одинадцяті пологи лікарі з районки скерували її до обласного перинатального центру.Як пригадує Олена, пологи пройшли швидко і без ускладнень: «Мені пропонували знеболити пологи, але ми так швидко народилися, що не встигли. Об 11:20 відійшли води, а в 12:20 я вже народила».Сама Олена теж із багатодітної родини. У її батьків – десятеро дітей і вісімдесят онуків. Нині найбільша сім’я – в сестри Олени, де виховують чотирнадцять дітей.«Діти – це радість. Найбільше щастя – коли родина, діти здорові. Як кажуть, Бог дає дитинку, Бог дає частинку. Головне – любов одне до одного. Якщо чоловік поважає і любить дружину, а дружина поважає й любить чоловіка, то все буде», – впевнена Олена.У родини Романюків є велике господарство, зокрема шість гектарів землі, на якій ростуть саджанці самшиту, туї, лохини та інших рослин. Цього року сім’я планує розвести близько п’ятдесяти видів хвойних рослин. Усю роботу і вдома, і на землі Романюки роблять разом.«Ми стараємося все робити разом. Чоловік допомагає мені, а я йому. Діток також привчили до порядку. Вони стараються самі прибирати. Старші можуть зварити їсти та наглянути за меншими…У мене п’ятеро школярів. Оскільки зараз у державі склалася складна ситуація з навчанням і дітям довелося вчитися за планшетами, то мушу бути вимоглива і все контролювати: чи вивчили вірш, чи знають таблицю множення... Якщо потрібна допомога, підказки, то вчителі йдуть назустріч», – говорить Олена.У Гірниках – дружня спільнота. Від початку повномасштабного вторгнення брат Олени періодично їздить на передову: везе захисникам смаколики та іншу допомогу, яку гуртома збирають односельці. Сім’я Романюків долучається до підтримки ЗСУ, наприклад, пече хліб, ліпить вареники, передає вирощену городину. Завдяки коштам, вирученим на благодійному ярмарку в місцевій школі, де діти Олени та Олександра продавали лохину, для армії вдалося придбати автомобіль швидкої допомоги.«Стараємося допомагати тим, чим можемо. Ми всі хочемо, аби в нашій державі був мир. Давайте підтримувати одне одного й прагнути до цього, щоб діти росли в мирній і квітучій країні. Мир у всьому – і в сім’ї, і в селі чи в місті, і в державі – це на сьогодні найголовніше», – акцентує Олена.

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