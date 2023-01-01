На війні внаслідок вибухової травми загинув 44-річний Герой з Луцького району Валентин Луць
Сьогодні, 15:25
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Доросинівської громади Луцького району Валентин Луць, 1978 року народження.
Герой загинув 16 травня, - повідомили у Доросинівській громаді.
Життя захисника обірвалося внаслідок вибухової травми, яку він отримав біля населеного пункту Стельмахівка, Луганської області, при захисті Батьківщини. Захисник виявив стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань в складі підрозділу.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця. Це важка втрата для кожного із нас. Глибоко сумуємо разом з родиною. Герої не вмирають! Героям Слава!», - йдеться у дописі.
На території громади оголосили триденну жалобу з 20 - 22 травня.
Про зустріч Героя та похорон повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Герой загинув 16 травня, - повідомили у Доросинівській громаді.
Життя захисника обірвалося внаслідок вибухової травми, яку він отримав біля населеного пункту Стельмахівка, Луганської області, при захисті Батьківщини. Захисник виявив стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань в складі підрозділу.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця. Це важка втрата для кожного із нас. Глибоко сумуємо разом з родиною. Герої не вмирають! Героям Слава!», - йдеться у дописі.
На території громади оголосили триденну жалобу з 20 - 22 травня.
Про зустріч Героя та похорон повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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