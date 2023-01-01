На війні внаслідок вибухової травми загинув 44-річний Герой з Луцького району Валентин Луць

Валентин Луць, 1978 року народження.



Герой загинув 16 травня, -



Життя захисника обірвалося внаслідок вибухової травми, яку він отримав біля населеного пункту Стельмахівка, Луганської області, при захисті Батьківщини. Захисник виявив стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань в складі підрозділу.



«Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця. Це важка втрата для кожного із нас. Глибоко сумуємо разом з родиною. Герої не вмирають! Героям Слава!», - йдеться у дописі.



На території громади оголосили триденну жалобу з 20 - 22 травня.



Про зустріч Героя та похорон повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув Герой з Доросинівської громади Луцького району, 1978 року народження.Герой загинув 16 травня, - повідомили у Доросинівській громаді.Життя захисника обірвалося внаслідок вибухової травми, яку він отримав біля населеного пункту Стельмахівка, Луганської області, при захисті Батьківщини. Захисник виявив стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань в складі підрозділу.«Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця. Це важка втрата для кожного із нас. Глибоко сумуємо разом з родиною. Герої не вмирають! Героям Слава!», - йдеться у дописі.На території громади оголосили триденну жалобу з 20 - 22 травня.Про зустріч Героя та похорон повідомлять згодом.

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