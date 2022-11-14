Зеленський прибув до Японії на саміт G7

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії для участі в саміті G7 у Хіросімі.Зеленський повідомив у телеграмі, що планує у Японії провести низку зустрічей з друзями і партнерами, зазначивши, що сьогодні мир стане ближчим.Президент особисто буде присутній на зустрічі з лідерами країн «Групи семи» в Хіросімі у неділю, 21 травня, що відбудеться в рамках саміту G7.Це перша поїздка Зеленського до Японії, країни-господарки саміту G7, від початку війни росії проти України в лютому минулого року.У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир уже провів зустрічі із прем’єр-міністром Індії, президентом Франції, прем’єр-міністром Італійської Республікита ін.В уряді Японії повідомили, що український Президент також планує провести двосторонні переговори з Прем’єр-міністром Японії