Зеленський прибув до Японії на саміт G7

Зеленський прибув до Японії на саміт G7
Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії для участі в саміті G7 у Хіросімі.

Зеленський повідомив у телеграмі, що планує у Японії провести низку зустрічей з друзями і партнерами, зазначивши, що сьогодні мир стане ближчим.

Президент особисто буде присутній на зустрічі з лідерами країн «Групи семи» в Хіросімі у неділю, 21 травня, що відбудеться в рамках саміту G7.

Це перша поїздка Зеленського до Японії, країни-господарки саміту G7, від початку війни росії проти України в лютому минулого року.

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир уже провів зустрічі із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні та ін.

В уряді Японії повідомили, що український Президент також планує провести двосторонні переговори з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішіда.

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Теги: Володимий Зеленський, Японія, G7, переговори
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