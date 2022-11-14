Зеленський прибув до Японії на саміт G7
Сьогодні, 16:50
Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії для участі в саміті G7 у Хіросімі.
Зеленський повідомив у телеграмі, що планує у Японії провести низку зустрічей з друзями і партнерами, зазначивши, що сьогодні мир стане ближчим.
Президент особисто буде присутній на зустрічі з лідерами країн «Групи семи» в Хіросімі у неділю, 21 травня, що відбудеться в рамках саміту G7.
Це перша поїздка Зеленського до Японії, країни-господарки саміту G7, від початку війни росії проти України в лютому минулого року.
У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир уже провів зустрічі із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні та ін.
В уряді Японії повідомили, що український Президент також планує провести двосторонні переговори з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішіда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Зеленський повідомив у телеграмі, що планує у Японії провести низку зустрічей з друзями і партнерами, зазначивши, що сьогодні мир стане ближчим.
Президент особисто буде присутній на зустрічі з лідерами країн «Групи семи» в Хіросімі у неділю, 21 травня, що відбудеться в рамках саміту G7.
Це перша поїздка Зеленського до Японії, країни-господарки саміту G7, від початку війни росії проти України в лютому минулого року.
У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир уже провів зустрічі із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні та ін.
В уряді Японії повідомили, що український Президент також планує провести двосторонні переговори з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішіда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку після тривалої хвороби зупинилося серце відомого лікаря
Сьогодні, 18:00
У селах на Волині практично за безцінь здають картоплю
Сьогодні, 17:30
Зеленський прибув до Японії на саміт G7
Сьогодні, 16:50
Дружина Героя з Луцького району, який загинув два місяці тому, народила другу донечку
Сьогодні, 16:30
У Луцьку в останню путь провели 37-річного Героя Михайла Пугача
Сьогодні, 15:35
Медіа