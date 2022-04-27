На Дніпропетровщині в ДТП загинув військовий з Волині
Сьогодні, 21:31
Сумна страшна звістка сколихнула Копачівську громаду - 31 березня 2023 року потрапив у ДТП у смт. Вишневе Софіївського району Дніпропетровської та загинув військовослужбовець з Волині.
Про це повідомляють у Копачівській громаді.
У дорожньо-транспортній пригоді загинув житель села Любче солдат Рудчук Юрій Миколайович 13.05.1991 року народження. Юрій Рудчук був призваний на службу 8 травня 2022 року та був оператором-розвідником. Без батька залишилась 4 річна донечка.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 по 7 квітня включно. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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Про це повідомляють у Копачівській громаді.
У дорожньо-транспортній пригоді загинув житель села Любче солдат Рудчук Юрій Миколайович 13.05.1991 року народження. Юрій Рудчук був призваний на службу 8 травня 2022 року та був оператором-розвідником. Без батька залишилась 4 річна донечка.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 по 7 квітня включно. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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