На Дніпропетровщині в ДТП загинув військовий з Волині





Про це повідомляють у



У дорожньо-транспортній пригоді загинув житель села Любче солдат Рудчук Юрій Миколайович 13.05.1991 року народження. Юрій Рудчук був призваний на службу 8 травня 2022 року та був оператором-розвідником. Без батька залишилась 4 річна донечка.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 по 7 квітня включно. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна страшна звістка сколихнула Копачівську громаду - 31 березня 2023 року потрапив у ДТП у смт. Вишневе Софіївського району Дніпропетровської та загинув військовослужбовець з Волині.Про це повідомляють у Копачівській громаді У дорожньо-транспортній пригоді загинув житель села Любче солдат13.05.1991 року народження. Юрій Рудчук був призваний на службу 8 травня 2022 року та був оператором-розвідником. Без батька залишилась 4 річна донечка.Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 по 7 квітня включно. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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