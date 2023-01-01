Погода у Луцьку на завтра, 4 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 4 квітня
У вівторок, 4 квітня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Нічний дрібний сніг до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дрібний сніг розпочнеться знову.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +2°.

Народний прогноз погоди: 4 квітня вшановується пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі святого називали Василем Теплим. На підтвердження теплої весняної погоди, у народі склалось багато приказок, наприклад: "Опівдні бурульки пускають у сніг сльози пекучі". На Василя зазвичай сонце завжди починає яскраво гріти, з дахів крапотить. Сині хмари вказували на тепло і дощ: "Перший квітневий дощ воза золотого вартий", говорили наші пращури.

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Теги: погода, Луцьк
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