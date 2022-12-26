Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом доби 3 квітня противник завдав 3х ракетних, 17х авіаційних ударів, понад 20х атак MLRS по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі в різних населених пунктах.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою, - про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на наступальних операціях на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар'їнки. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного українського бійця протягом доби 3 квітня було відбито понад 45 разів ворожих атак. Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.Волинь, Полісся, Сіверщини та Слобожанщини: суттєвих змін в оперативній ситуації, ознак формування супротивників наступальних угруповань не виявлено. Деякі підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь продовжують завдання в районах, що межують з Україною. Російська федерація продовжує використовувати повітряний простір та територію республіки Білорусь та її військову інфраструктуру. Підрозділи збройних сил РФ продовжують навчання на білоруських полігонах.Противник продовжує підтримувати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей (росія).Протягом доби 3 квітня ворог обстріляв населені пункти Запсілля, Миропілля (Сумська область), Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене, Вільхуватка (Харківська область).Куп'янська вісь: під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутківка, Західна, Масютівка (Харківська область), Крохмальне (Луганська область), Терний та Серебрянка (Донецька область).Вісь Лимана: 2 квітня противник намагався просунутися в околицях Невського та Серебрянського лісництва, без успіху. Макіївка, Невське, Білогорівка (Луганська область), Веселе, Спірне та Роздолівка (Донецька область) обстріляли з артилерії.Вісь Бахмут: ворог намагається взяти повний контроль над містом Бахмут, продовжуючи штурм. Окупанти провели невдалі наступальні операції поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. За добу 3 квітня Сили оборони України відбили близько 20 разів ворожих атак на цьому районі лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шулятине, Залізне та Нью-Йорк (Донецька область).Сокири Авдіївка і Мар'їнка: противник провів невдалі наступальні операції в околицях Северне, Первомайське та Мар'їнки. Водночас ворог обстріляв Авдіївку, Водяне, Северне, Нетайлове, Первомайське, Георгіївку, Мар'їнку, Поб'єду (Донецька область).Шахтарське вісь: ворог протягом доби 3 квітня не проводив жодних наступальних операцій. Окупанти активно використовували БПЛА, щоб помітити під обстріл артилерії. Ворог обстріляв населені пункти Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота-Нива, Велика Новосілка та Времівка (Донецька область).Запорізька та Херсонська сокири: без активних операцій противник будував свої оборонні можливості. Окупанти обстріляли населені пункти поблизу лінії активних бойових дій. Серед них Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське (Запорізька область), місто Херсон.Російська так звана "влада", взята на посаду окупаційними військами в Скадовському районі (Херсонська область), розпочала складання списків місцевих мешканців, які згодні на "евакуювання" до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим або території Росії. Поки що про "евакуацію" повідомляють добровільно, при цьому жінок та дітей вивозити першими.Протягом доби 3 квітня Повітряні сили України завдали 5х авіаударів по зосередженням особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники також збили 1х розвідувальних БПЛА противника.Тим часом ракетно-артилерійські підрозділи вразили 1x зосередження живої сили противника.