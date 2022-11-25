Заподіяли збитків на 4 мільйони: на Волині судять злочинну групу, яка крала пісок в «Укрзалізниці»

На Волині судитимуть членів організованої групи, які викрали понад 46 тисяч тонн піску в «Укрзалізниці».Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Волинської обласної та Ковельської окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення екскерівником Радошинського піщаного кар'єру та п'ятьма його спільниками організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, підроблення офіційних документів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України).За даними слідства, члени групи налагодили схему відпуску з належного АТ «Укрзалізниця» кар'єру в Ковельському районі Волинської області піску за підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком.У такий спосіб упродовж 2020-2021 року керівник, четверо його підлеглих та 30-річний громадянин, який відповідав за пошук клієнтів, облік вкраденого та одержання грошей за товар, здійснили відпуск 141 вантажівки з піском загальною масою понад 5,6 тисячі тонн, чим заподіяли акціонерному товариству збитки в розмірі майже 600 тисяч гривень.Окрім цього, керівник кар'єру та один зі спільників також здійснили розтрату майже 40 тисяч тонн піску, заподіявши АТ «Укрзалізниця» майже 4 мільйони гривень збитків.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.