Запровадження е-рецепта: що кажуть луцькі фармацевти та лікарі. ВІДЕО





Про це розповіла Мирослава Кунах.



Зі слів фармацевтки, щодня в аптеці, де вона працює, обслуговують до ста пацієнтів. Каже: усі рецептурні ліки, серед них деякі протисудомні засоби, гормональні препарати, вітаміни, кроворозріджуючі, антидепресанти, обезболюючі та заспокійливі, відпускають за рецептами.



"У паперовому рецепті бачиш препарат, і одразу кажеш людині, є в тебе в наявності, чи немає. А тут, поки зайдеш по коду в сам рецепт, і шукаєш, що там виписали, то, по-перше, там англійська мова, переключатися, в електронному рецепті важко", – додає Мирослава Кунах.



У разі, якщо людині, яка прийшла до аптеки потрібна екстрена допомога – аптекарі мають запропонувати безрецептурний препарат, який є у наявності.



В останні дні березня, говорить фармацевтка, люди найбільше цікавилися серцево-судинними препаратами.



"Якщо людина проходить курс лікування, і їй був виписаний рецепт, але в неї закінчився цей лікарський засіб, ми їй відпускали по пластинці, щоб вона доотримувала препарат до того часу, поки їй знову треба йти до лікаря на консультацію", – зазначила завідувачка аптеки.



Що думають про нововведення журналісти також запитали у лікарів та пацієнтів однієї з поліклінік обласного центру.



Як розповідав раніше начальник управління охорони здоров’я Юрій Легкодух, торік на Волині лікарі виписали орієнтовано 16 тисяч електронних рецептів на антибіотики та понад 49 тисяч для отримання інсуліну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1-го квітня 2023-го року в Україні стартувало впровадження електронних рецептів на усі рецептурні ліки. Під цю категорію можуть підпадати майже 40% різних препаратів.Про це розповіла Суспільному завідувачка однієї з аптек ЛуцькаЗі слів фармацевтки, щодня в аптеці, де вона працює, обслуговують до ста пацієнтів. Каже: усі рецептурні ліки, серед них деякі протисудомні засоби, гормональні препарати, вітаміни, кроворозріджуючі, антидепресанти, обезболюючі та заспокійливі, відпускають за рецептами."У паперовому рецепті бачиш препарат, і одразу кажеш людині, є в тебе в наявності, чи немає. А тут, поки зайдеш по коду в сам рецепт, і шукаєш, що там виписали, то, по-перше, там англійська мова, переключатися, в електронному рецепті важко", – додає Мирослава Кунах.У разі, якщо людині, яка прийшла до аптеки потрібна екстрена допомога – аптекарі мають запропонувати безрецептурний препарат, який є у наявності.В останні дні березня, говорить фармацевтка, люди найбільше цікавилися серцево-судинними препаратами."Якщо людина проходить курс лікування, і їй був виписаний рецепт, але в неї закінчився цей лікарський засіб, ми їй відпускали по пластинці, щоб вона доотримувала препарат до того часу, поки їй знову треба йти до лікаря на консультацію", – зазначила завідувачка аптеки.Що думають про нововведення журналісти також запитали у лікарів та пацієнтів однієї з поліклінік обласного центру.Як розповідав раніше начальник управління охорони здоров’я, торік на Волині лікарі виписали орієнтовано 16 тисяч електронних рецептів на антибіотики та понад 49 тисяч для отримання інсуліну.

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