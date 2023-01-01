Добрі новини від ВолиньPost за 3 квітня

Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка добрих новин – для вас і про вас!Сьогодні, 3 квітня, нагадаємо вам про таке:Заступник міністра освіти і науки Українизазначив, що 30-40% будуть вчитися коштом державного замовлення. І додав, що «кількість пільговиків минулого року зросла».«Діти захисників та захисниць будуть навчатися за кошти держбюджету. Від спеціальності до спеціальності цифри різні, але в середньому 15-20% дітей – пільгові категорії», – сказав Вітренко.Окрім цього, каже заступник міністра освіти, відомство подало пропозиції на збільшення держзамовлення на IT-спеціальності, і ті професії, які будуть потрібні для відбудови післявоєнної відбудови України. Йдеться про інженерів, фізиків, хіміків, будівельників, архітекторів та філологів.Союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць.За минулу добу захисники України знищили 610 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 175 160 (+610) осіб,танків – 3 619 (+1) од,бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од,артилерійських систем – 2 694 (+7) од,РСЗВ – 527 (+0) од,засобів ППО – 280 (+1) од,літаків – 306 (+0) од,гелікоптерів – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од,спеціальної техніки – 298 (+2) од.Головнокомандувач Збройних сил Українинагородив військовослужбовця 10 ОГШБр майстра – сержантапочесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест».Боєць, родом із Шацької громади, нині служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді і перебуває на Бахмутському напрямку.Польща передала Україні декілька перших винищувачів МіГ-29. Відомо, що під час візиту президентадо Польщі 5 квітня буде розмова про передачу подальших одиниць авіації.Солдата Сергія Лященка з Володимира, який служив у лавах 14 ОМБр й уже повернувся до цивільного життя, нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Україна повернула з російського полону 12 своїх громадян. Серед них п’ятеро важкопоранених.