Добрі новини від ВолиньPost за 3 квітня
03 квітень, 23:41
Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка добрих новин – для вас і про вас!
Сьогодні, 3 квітня, нагадаємо вам про таке:
Діти військових будуть навчатися за кошти держави
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко зазначив, що 30-40% будуть вчитися коштом державного замовлення. І додав, що «кількість пільговиків минулого року зросла».
«Діти захисників та захисниць будуть навчатися за кошти держбюджету. Від спеціальності до спеціальності цифри різні, але в середньому 15-20% дітей – пільгові категорії», – сказав Вітренко.
Окрім цього, каже заступник міністра освіти, відомство подало пропозиції на збільшення держзамовлення на IT-спеціальності, і ті професії, які будуть потрібні для відбудови післявоєнної відбудови України. Йдеться про інженерів, фізиків, хіміків, будівельників, архітекторів та філологів.
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НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard
Союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць.
Захисники вже ліквідували понад 175 тисяч загарбників
За минулу добу захисники України знищили 610 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 175 160 (+610) осіб,
танків – 3 619 (+1) од,
бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од,
артилерійських систем – 2 694 (+7) од,
РСЗВ – 527 (+0) од,
засобів ППО – 280 (+1) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од,
спеціальної техніки – 298 (+2) од.
Боєць з Волині отримав від Залужного нагороду «Золотий Хрест»
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця 10 ОГШБр майстра – сержанта Андрія Іщука почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест».
Боєць, родом із Шацької громади, нині служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді і перебуває на Бахмутському напрямку.
Польща передала Україні перші МіГ-29
Польща передала Україні декілька перших винищувачів МіГ-29. Відомо, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня буде розмова про передачу подальших одиниць авіації.
Військовий з Волині, який звільняв Харківщину, отримав орден «За мужність»
Солдата Сергія Лященка з Володимира, який служив у лавах 14 ОМБр й уже повернувся до цивільного життя, нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
З російського полону повернули ще 12 українців. ФОТО
Україна повернула з російського полону 12 своїх громадян. Серед них п’ятеро важкопоранених.
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Сьогодні, 3 квітня, нагадаємо вам про таке:
Діти військових будуть навчатися за кошти держави
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко зазначив, що 30-40% будуть вчитися коштом державного замовлення. І додав, що «кількість пільговиків минулого року зросла».
«Діти захисників та захисниць будуть навчатися за кошти держбюджету. Від спеціальності до спеціальності цифри різні, але в середньому 15-20% дітей – пільгові категорії», – сказав Вітренко.
Окрім цього, каже заступник міністра освіти, відомство подало пропозиції на збільшення держзамовлення на IT-спеціальності, і ті професії, які будуть потрібні для відбудови післявоєнної відбудови України. Йдеться про інженерів, фізиків, хіміків, будівельників, архітекторів та філологів.
Натисніть на заголовок, аби прочитати повністю
НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard
Союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць.
Захисники вже ліквідували понад 175 тисяч загарбників
За минулу добу захисники України знищили 610 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 175 160 (+610) осіб,
танків – 3 619 (+1) од,
бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од,
артилерійських систем – 2 694 (+7) од,
РСЗВ – 527 (+0) од,
засобів ППО – 280 (+1) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од,
спеціальної техніки – 298 (+2) од.
Боєць з Волині отримав від Залужного нагороду «Золотий Хрест»
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця 10 ОГШБр майстра – сержанта Андрія Іщука почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест».
Боєць, родом із Шацької громади, нині служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді і перебуває на Бахмутському напрямку.
Польща передала Україні перші МіГ-29
Польща передала Україні декілька перших винищувачів МіГ-29. Відомо, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня буде розмова про передачу подальших одиниць авіації.
Військовий з Волині, який звільняв Харківщину, отримав орден «За мужність»
Солдата Сергія Лященка з Володимира, який служив у лавах 14 ОМБр й уже повернувся до цивільного життя, нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
З російського полону повернули ще 12 українців. ФОТО
Україна повернула з російського полону 12 своїх громадян. Серед них п’ятеро важкопоранених.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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