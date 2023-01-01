Військовий з Волині, який звільняв Харківщину, отримав орден «За мужність»

Військовий з Волині, який звільняв Харківщину, отримав орден «За мужність»
Солдата Сергія Лященка з Володимира, який служив у лавах 14 ОМБр й уже повернувся до цивільного життя, нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Відповідний указ від 30-го березня опублікували на сайті Офісу президента, пише БУГ.

“За особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ЛЯЩЕНКА Сергія Олександровича — солдата”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Сергій самостійно пішов у військкомат, хоча мав проблеми зі здоров’ям. Маючи музичні здібності, Лященка відправили до 14 бригади в оркестр, де він пробув півтора місяця. Але військовий не хотів проходити службу у Володимирі, він рвався туди, де відбуваються військові дії. Служив аеророзвідником, брав участь у звільненні окупованих міст та сіл, в одному з яких саме він повертав український стяг на адмінбудівлю.

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На фронті отримав поранення. На початку року, повернувшись із Харківщини, Сергій звільнився зі служби, яку проходив у 14 бригаді, та приступив до адвокатської практики, якою він і займався до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

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Теги: Лященко, орден, Володимир
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