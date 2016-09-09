Здетонував снаряд Другої світової війни: розповіли деталі трагедії на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Учора, близько 13 години, між селами Затурці та Зубильне Володимирського району двоє чоловіків, здійснюючи пошук металу за допомогою металошукача, знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Один із чоловіків спробував розібрати вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого він здетонував. В результаті події 30-річний мешканець с. Затурці загинув на місці, а його сусід, що перебував поруч, отримав осколкове поранення та був госпіталізований.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, медичні працівники та ДСНС. Тіло загиблого було направлене на судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Один із чоловіків спробував розібрати вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого він здетонував. В результаті події 30-річний мешканець с. Затурці загинув на місці, а його сусід, що перебував поруч, отримав осколкове поранення та був госпіталізований.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, медичні працівники та ДСНС. Тіло загиблого було направлене на судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України.
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