Здетонував снаряд Другої світової війни: розповіли деталі трагедії на Волині. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Один із чоловіків спробував розібрати вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого він здетонував. В результаті події 30-річний мешканець с. Затурці загинув на місці, а його сусід, що перебував поруч, отримав осколкове поранення та був госпіталізований.



На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, медичні працівники та ДСНС. Тіло загиблого було направлене на судово-медичну експертизу.



За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, близько 13 години, між селами Затурці та Зубильне Володимирського району двоє чоловіків, здійснюючи пошук металу за допомогою металошукача, знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Один із чоловіків спробував розібрати вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого він здетонував. В результаті події 30-річний мешканець с. Затурці загинув на місці, а його сусід, що перебував поруч, отримав осколкове поранення та був госпіталізований.На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, медичні працівники та ДСНС. Тіло загиблого було направлене на судово-медичну експертизу.За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України.

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