Здетонував снаряд Другої світової війни: розповіли деталі трагедії на Волині. ФОТО

Здетонував снаряд Другої світової війни: розповіли деталі трагедії на Волині. ФОТО
Учора, близько 13 години, між селами Затурці та Зубильне Володимирського району двоє чоловіків, здійснюючи пошук металу за допомогою металошукача, знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Один із чоловіків спробував розібрати вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого він здетонував. В результаті події 30-річний мешканець с. Затурці загинув на місці, а його сусід, що перебував поруч, отримав осколкове поранення та був госпіталізований.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, медичні працівники та ДСНС. Тіло загиблого було направлене на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України.
Здетонував снаряд Другої світової війни: розповіли деталі трагедії на Волині. ФОТО
Здетонував снаряд Другої світової війни: розповіли деталі трагедії на Волині. ФОТО

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Теги: Затурці, вибух, снаряд
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