За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 12:25
У бою з російськими окупантами загинули двоє лучан Тарас Брайловський та Ігор Дзіх.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Брайловський Тарас Михайлович, 05.08.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.
Солдат Брайловський Тарас Михайлович, загинув 01.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Лучанин Дзіх Ігор Васильович, 30.01.1977 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду навідника кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.
Старший солдат Дзіх Ігор Васильович, загинув 01.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Брайловський Тарас Михайлович, 05.08.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.
Солдат Брайловський Тарас Михайлович, загинув 01.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Лучанин Дзіх Ігор Васильович, 30.01.1977 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду навідника кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.
Старший солдат Дзіх Ігор Васильович, загинув 01.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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