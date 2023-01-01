На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Кордончук

Руслан Кордончук, котрий із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував у найгарячіших точках.



Про це



Солдат військової служби по мобілізації, кулеметник Кордончук Руслан Миколайович, 1989 року народження, загинув 2 квітня внаслідок важких поранень, отриманих під час наїзду МТ-ЛБ на міну, поблизу селища Дробишеве Краматорського району Донецької області.



“Смерть солдата Кордончука Руслана Миколайовича пов’язана із виконанням обов’язків військової служби та захистом Батьківщини”, – зазначається у сповіщенні про загибель.



На знак шани за загиблим 33-річним військовослужбовцем Русланом Кордончуком за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.



Детальна інформація щодо дати та часу зустрічі загиблого земляка буде повідомлена згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув житель с.Угринів Городищенської громади, котрий із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував у найгарячіших точках.Про це повідомили у громаді.Солдат військової служби по мобілізації, кулеметник, 1989 року народження, загинув 2 квітня внаслідок важких поранень, отриманих під час наїзду МТ-ЛБ на міну, поблизу селища Дробишеве Краматорського району Донецької області.“Смерть солдата Кордончука Руслана Миколайовича пов’язана із виконанням обов’язків військової служби та захистом Батьківщини”, – зазначається у сповіщенні про загибель.На знак шани за загиблим 33-річним військовослужбовцем Русланом Кордончуком за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.Детальна інформація щодо дати та часу зустрічі загиблого земляка буде повідомлена згодом.

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