На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Кордончук

На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Кордончук
На Донеччині загинув житель с.Угринів Городищенської громади Руслан Кордончук, котрий із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував у найгарячіших точках.

Про це повідомили у громаді.

Солдат військової служби по мобілізації, кулеметник Кордончук Руслан Миколайович, 1989 року народження, загинув 2 квітня внаслідок важких поранень, отриманих під час наїзду МТ-ЛБ на міну, поблизу селища Дробишеве Краматорського району Донецької області.

“Смерть солдата Кордончука Руслана Миколайовича пов’язана із виконанням обов’язків військової служби та захистом Батьківщини”, – зазначається у сповіщенні про загибель.

На знак шани за загиблим 33-річним військовослужбовцем Русланом Кордончуком за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.

Детальна інформація щодо дати та часу зустрічі загиблого земляка буде повідомлена згодом.
На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Кордончук

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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