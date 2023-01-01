Доньці загиблого військового на Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО

Валентина Карпіка з Підріччя (Камінь-Каширська ТГ).



Про це йдеться на сторінці районної військової адміністрації.



Воїн боронив рідну землю ще з 2014-го. Однак, минулого року його життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Відтак, Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 квітня 2023 року, у Камені-Каширському вручили державну відзнаку доньці загиблого захисника Україниз Підріччя (Камінь-Каширська ТГ).Про це йдеться на сторінці районної військової адміністрації.Воїн боронив рідну землю ще з 2014-го. Однак, минулого року його життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Відтак, Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

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