Доньці загиблого військового на Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО

Доньці загиблого військового на Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 3 квітня 2023 року, у Камені-Каширському вручили державну відзнаку доньці загиблого захисника України Валентина Карпіка з Підріччя (Камінь-Каширська ТГ).

Про це йдеться на сторінці районної військової адміністрації.

Воїн боронив рідну землю ще з 2014-го. Однак, минулого року його життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Відтак, Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Доньці загиблого військового на Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого 20-річного Героя Олександра Радчука
Сьогодні, 14:15
Вимагали неправомірну вигоду та збували психотропи: на Волині судитимуть патрульних поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Доньці загиблого військового на Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 13:45
На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Кордончук
Сьогодні, 13:01
За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 55-річна водійка пропонувала патрульним хабар
Сьогодні, 14:21
 0
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого 20-річного Героя Олександра Радчука
Сьогодні, 14:15
 0
Вимагали неправомірну вигоду та збували психотропи: на Волині судитимуть патрульних поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
Доньці загиблого військового на Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 13:45
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Кордончук
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8