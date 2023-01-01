Доньці загиблого військового на Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Сьогодні, 3 квітня 2023 року, у Камені-Каширському вручили державну відзнаку доньці загиблого захисника України Валентина Карпіка з Підріччя (Камінь-Каширська ТГ).
Про це йдеться на сторінці районної військової адміністрації.
Воїн боронив рідну землю ще з 2014-го. Однак, минулого року його життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Відтак, Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Про це йдеться на сторінці районної військової адміністрації.
Воїн боронив рідну землю ще з 2014-го. Однак, минулого року його життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Відтак, Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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