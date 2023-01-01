Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого 20-річного Героя Олександра Радчука
Сьогодні, 14:15
Сьогодні, 3 квітня, загиблого Героя Олександра Радчука зустрінуть у Ківерцівській громаді.
Про це повідомили у громаді.
"Зустрічаємо траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Олександра Радчука сьогодні, 3 квітня, орієнтовно о 15.30 год.
Маршрут траурного кортежу у місті Ківерці: Чкалова - Київська - Шевченка - Незалежності - Літописна - Воровського - Луцька - Горького - Соборності - Некрасова - Суворова.
Церемонія поховання відбудеться завтра, 4 квітня о 9.30 год.
Маршрут траурного кортежу: Суворова - Некрасова - Соборності - Грушевського - Луцька - Костюшка.
Заупокійна панахида відбудеться в церкві Святої Ольги, орієнтовно о 10.00", - йдеться в повідомленні.
Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.
Просять жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра, який з перших днів війни захищав кордони нашої держави.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Зустрічаємо траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Олександра Радчука сьогодні, 3 квітня, орієнтовно о 15.30 год.
Маршрут траурного кортежу у місті Ківерці: Чкалова - Київська - Шевченка - Незалежності - Літописна - Воровського - Луцька - Горького - Соборності - Некрасова - Суворова.
Церемонія поховання відбудеться завтра, 4 квітня о 9.30 год.
Маршрут траурного кортежу: Суворова - Некрасова - Соборності - Грушевського - Луцька - Костюшка.
Заупокійна панахида відбудеться в церкві Святої Ольги, орієнтовно о 10.00", - йдеться в повідомленні.
Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.
Просять жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра, який з перших днів війни захищав кордони нашої держави.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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