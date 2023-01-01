Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого 20-річного Героя Олександра Радчука

Олександра Радчука зустрінуть у Ківерцівській громаді.



Про це



"Зустрічаємо траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Олександра Радчука сьогодні, 3 квітня, орієнтовно о 15.30 год.



Маршрут траурного кортежу у місті Ківерці: Чкалова - Київська - Шевченка - Незалежності - Літописна - Воровського - Луцька - Горького - Соборності - Некрасова - Суворова.



Церемонія поховання відбудеться завтра, 4 квітня о 9.30 год.



Маршрут траурного кортежу: Суворова - Некрасова - Соборності - Грушевського - Луцька - Костюшка.



Заупокійна панахида відбудеться в церкві Святої Ольги, орієнтовно о 10.00", - йдеться в повідомленні.



Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.



Просять жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра, який з перших днів війни захищав кордони нашої держави.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 квітня, загиблого Героязустрінуть у Ківерцівській громаді.Про це повідомили у громаді."Зустрічаємо траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Олександра Радчука сьогодні, 3 квітня, орієнтовно о 15.30 год.Чкалова - Київська - Шевченка - Незалежності - Літописна - Воровського - Луцька - Горького - Соборності - Некрасова - Суворова.Церемонія поховання відбудеться завтра, 4 квітня о 9.30 год.Суворова - Некрасова - Соборності - Грушевського - Луцька - Костюшка.Заупокійна панахида відбудеться в церкві Святої Ольги, орієнтовно о 10.00", - йдеться в повідомленні.Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.Просять жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра, який з перших днів війни захищав кордони нашої держави.

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