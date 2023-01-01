У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії





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"Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни", - йдеться в повідомленні.



Наголошується, що що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії.Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони Білорусі."Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни", - йдеться в повідомленні.Наголошується, що що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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