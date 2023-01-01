У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії

У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії
У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії.

Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони Білорусі.

"Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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