За тиждень двоє волинян померли від коронавірусу
Сьогодні, 15:15
З 27 березня по 2 квітня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 463 волинян. Кількість недужих у порівнянні з попереднім тижнем знизилася на 18%.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У Луцькому районі двоє людей 37 і 75 років померли від ускладнень, викликаних хворобою.
Серед нових недужих – 60 дітей та 23 медичних працівники. Нові випадки інфікування коронавірусом наразі фіксують в усіх чотирьох районах області:
- Луцький район – 237 нових недужих;
- Володимирський район – 88 хворих;
- Камінь-Каширський район – 40 підтверджених випадків;
- Ковельський район – 98 недужих.
За тиждень із діагнозом COVID-19 до лікарні потрапила 83 людини (18%). Одужали 286 волинян.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У Луцькому районі двоє людей 37 і 75 років померли від ускладнень, викликаних хворобою.
Серед нових недужих – 60 дітей та 23 медичних працівники. Нові випадки інфікування коронавірусом наразі фіксують в усіх чотирьох районах області:
- Луцький район – 237 нових недужих;
- Володимирський район – 88 хворих;
- Камінь-Каширський район – 40 підтверджених випадків;
- Ковельський район – 98 недужих.
За тиждень із діагнозом COVID-19 до лікарні потрапила 83 людини (18%). Одужали 286 волинян.
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