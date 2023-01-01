За тиждень двоє волинян померли від коронавірусу





Про це



У Луцькому районі двоє людей 37 і 75 років померли від ускладнень, викликаних хворобою.



Серед нових недужих – 60 дітей та 23 медичних працівники. Нові випадки інфікування коронавірусом наразі фіксують в усіх чотирьох районах області:



- Луцький район – 237 нових недужих;

- Володимирський район – 88 хворих;

- Камінь-Каширський район – 40 підтверджених випадків;

- Ковельський район – 98 недужих.



За тиждень із діагнозом COVID-19 до лікарні потрапила 83 людини (18%). Одужали 286 волинян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 27 березня по 2 квітня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 463 волинян. Кількість недужих у порівнянні з попереднім тижнем знизилася на 18%.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.У Луцькому районі двоє людей 37 і 75 років померли від ускладнень, викликаних хворобою.Серед нових недужих – 60 дітей та 23 медичних працівники. Нові випадки інфікування коронавірусом наразі фіксують в усіх чотирьох районах області:- Луцький район – 237 нових недужих;- Володимирський район – 88 хворих;- Камінь-Каширський район – 40 підтверджених випадків;- Ковельський район – 98 недужих.За тиждень із діагнозом COVID-19 до лікарні потрапила 83 людини (18%). Одужали 286 волинян.

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