За тиждень двоє волинян померли від коронавірусу

За тиждень двоє волинян померли від коронавірусу
З 27 березня по 2 квітня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 463 волинян. Кількість недужих у порівнянні з попереднім тижнем знизилася на 18%.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У Луцькому районі двоє людей 37 і 75 років померли від ускладнень, викликаних хворобою.

Серед нових недужих – 60 дітей та 23 медичних працівники. Нові випадки інфікування коронавірусом наразі фіксують в усіх чотирьох районах області:

- Луцький район – 237 нових недужих;
- Володимирський район – 88 хворих;
- Камінь-Каширський район – 40 підтверджених випадків;
- Ковельський район – 98 недужих.

За тиждень із діагнозом COVID-19 до лікарні потрапила 83 людини (18%). Одужали 286 волинян.

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Теги: коронавірус, Волинь, смерть
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