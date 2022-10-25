До Луцька везуть Героїв «На щиті»





Про це Еля Коротинська.



«Зустрічаємо загиблих воїнів на в'їзді в Луцьк перед Дубнівським кільцем. Супровід через все місто по маршруту: Дубнівська–Волі–Набережна–Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.»,– йдеться в повідомленні.



Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.



Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька прибуде гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв. Воїнів привезуть у понеділок, 3 квітня, близько 19:00.Про це повідомила волонтерка«Зустрічаємо загиблих воїнів на в'їзді в Луцьк перед Дубнівським кільцем. Супровід через все місто по маршруту: Дубнівська–Волі–Набережна–Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.»,– йдеться в повідомленні.Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

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