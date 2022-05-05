У Луцьку спіймали двох п'яних водіїв на ВАЗ

У Луцьку протягом вихідних зловили двох водіїв, які керували автівками у стані сп'яніння.Про це у понеділок, 3 квітня, повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області.Один з таких випадків трапився на вулиці Набережній. Водій автомобіля ВАЗ порушував правила дорожнього руху. Патрульним вдалося виявити транспортний засіб. Коли керманич вийшов з авто, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити перевірку на місці він відмовився, а от результат огляду лікаря-нарколога становив 2,02 проміле.Патрулюючи вулицею Львівською, охоронці порядку виявили ще один автомобіль марки ВАЗ, що рухався з несправними габаритними вогнями. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов перевірку на місці події, і прилад драгер дав результат 1,54 проміле. Крім того, у водія були відсутні реєстраційні документи.На керманичів склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, а також інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями. Їх відсторонили від керування.