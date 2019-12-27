40-річний лучанин на 5 років втрапив за ґрати за побиття чоловіка у «Версалі»

40-річний лучанин на 5 років втрапив за ґрати за побиття чоловіка у «Версалі»
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 40-річним мешканцем Луцька 44-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Доведено, що уночі 25 грудня 2019 року у приміщенні нічного клубу «Версаль» під час конфлікту зловмисник вдарив потерпілого, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму.

Визнаному винуватим у вчиненні цього злочину чоловікові суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, тюрма, Луцьк, Версаль, бійка, нічний клуб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директорка підприємства вкрала на ремонті фонтану у Луцьку понад 400 тисяч гривень
Сьогодні, 17:18
40-річний лучанин на 5 років втрапив за ґрати за побиття чоловіка у «Версалі»
Сьогодні, 17:00
Вкрали на ремонті укриттів: на Волині депутатку та її брата судитимуть за розтрату понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 16:45
У Луцьку спіймали двох п'яних водіїв на ВАЗ
Сьогодні, 16:38
До Луцька везуть Героїв «На щиті»
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми
27 грудень, 2019, 11:28
У нічному клубі «Версаль» побилися відвідувачі: один – у реанімації У нічному клубі «Версаль» побилися відвідувачі: один – у реанімації
26 грудень, 2019, 11:17
10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків 10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків
04 січень, 2021, 14:55
У Луцьку зі стріляниною та газовим балончиком побилися рідні брати У Луцьку зі стріляниною та газовим балончиком побилися рідні брати
03 січень, 2021, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Директорка підприємства вкрала на ремонті фонтану у Луцьку понад 400 тисяч гривень
Сьогодні, 17:18
 0
40-річний лучанин на 5 років втрапив за ґрати за побиття чоловіка у «Версалі»
Сьогодні, 17:00
 0
Вкрали на ремонті укриттів: на Волині депутатку та її брата судитимуть за розтрату понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку спіймали двох п'яних водіїв на ВАЗ
Сьогодні, 16:38
 0
До Луцька везуть Героїв «На щиті»
Сьогодні, 16:07
 0
Медіа
відео
1/8