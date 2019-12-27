40-річний лучанин на 5 років втрапив за ґрати за побиття чоловіка у «Версалі»
Сьогодні, 17:00
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 40-річним мешканцем Луцька 44-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Доведено, що уночі 25 грудня 2019 року у приміщенні нічного клубу «Версаль» під час конфлікту зловмисник вдарив потерпілого, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму.
Визнаному винуватим у вчиненні цього злочину чоловікові суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Доведено, що уночі 25 грудня 2019 року у приміщенні нічного клубу «Версаль» під час конфлікту зловмисник вдарив потерпілого, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму.
Визнаному винуватим у вчиненні цього злочину чоловікові суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.
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