40-річний лучанин на 5 років втрапив за ґрати за побиття чоловіка у «Версалі»





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Доведено, що уночі 25 грудня 2019 року у приміщенні нічного клубу «Версаль» під час конфлікту зловмисник вдарив потерпілого, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму.



Визнаному винуватим у вчиненні цього злочину чоловікові суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 40-річним мешканцем Луцька 44-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Доведено, що уночі 25 грудня 2019 року у приміщенні нічного клубу «Версаль» під час конфлікту зловмисник вдарив потерпілого, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму.Визнаному винуватим у вчиненні цього злочину чоловікові суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

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