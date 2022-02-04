Вкрали на ремонті укриттів: на Волині депутатку та її брата судитимуть за розтрату понад 200 тисяч гривень

Депутатку міськради на Волині судитимуть за розтрату понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті укриттів у Нововолинську.Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.Володимирська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення депутаткою Нововолинської міської ради службового підроблення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).За даними слідства, депутатка, тимчасово виконуючи обов'язки директора одного з комунальних підприємств Нововолинської міської ради, уклала з рідним братом-підприємцем у березні та травні 2022 року договори, згідно із якими суб'єкт господарювання зобов’язався відремонтувати дві захисних споруди цивільного захисту у Нововолинську.У подальшому посадовиця посвідчувала акти приймання-передачі наданих послуг із внесеними у них завідомо неправдивими відомостями про обсяг та вартість виконаних робіт.На підставі підроблених документів з місцевого бюджету на рахунки підприємця були перераховані кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.Брата депутатки судитимуть за привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, видачу та використання завідомо підроблених документів та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358Є, ч. 1 ст. 209 КК України).Обвинувальний акт щодо нього також скерований до суду.