Директорка підприємства вкрала на ремонті фонтану у Луцьку понад 400 тисяч гривень

Директорці підприємства у Луцьку повідомили про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, очолюване підозрюваною підприємство, згідно із договором, укладеним із КП «Луцькводоканал» за результатами закупівлі, виконувало роботи із капітального ремонту фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані в Луцьку.При цьому посадовиця із серпня 2020 по червень 2021 року складала та підписувала акти виконаних робіт, застосовуючи до норм витрат труда робітників та часу експлуатації машин коефіцієнти, для застосування яких були відсутні законні підстави.Унаслідок цього загальна вартість виконаних робіт була безпідставно збільшена на понад 430 тисяч гривень, які були сплачені підприємству з бюджету Луцька.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.