Понад місяць розшукують безвісти зниклого 27-річного жителя Маневич

Поліцейські встановлюють місцезнаходження, 29 грудня 1995 року народження, жителя смт Маневичі, Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлено, що Андрій 17 лютого цього року пішов з дому у невідомому напрямку та досі його місцезнаходження невідоме.Прикмети: зріст близько 165-170 см, худорлявий, волосся чорне, є невеликий шрам на щоці.Був одягнений: у темно-синю куртку з тканини, з коричневою полосою на спині, у спортивні штани темно-синього кольору і кросівки.Громадян, яким щось відомо про безвісти зниклого чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів 068-0497907, 096-9046522, 03376-21576 або 102.