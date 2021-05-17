Понад місяць розшукують безвісти зниклого 27-річного жителя Маневич

Понад місяць розшукують безвісти зниклого 27-річного жителя Маневич
Поліцейські встановлюють місцезнаходження Степасюка Андрія Сергійовича, 29 грудня 1995 року народження, жителя смт Маневичі, Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Встановлено, що Андрій 17 лютого цього року пішов з дому у невідомому напрямку та досі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 165-170 см, худорлявий, волосся чорне, є невеликий шрам на щоці.

Був одягнений: у темно-синю куртку з тканини, з коричневою полосою на спині, у спортивні штани темно-синього кольору і кросівки.

Громадян, яким щось відомо про безвісти зниклого чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів 068-0497907, 096-9046522, 03376-21576 або 102.


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Теги: Степасюк, Маневичі, розшук
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