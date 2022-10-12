У бою на Донбасі загинуло двоє військових з Луцька

У бою на Донбасі загинуло двоє військових з Луцька
На війні із Росією загинули двоє лучан: 54-річний Федін Сергій Костянтинович і 42-річний Хрищук Олег Юхимович.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Федін Сергій Костянтинович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду водія 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

Солдат загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Лучанин Хрищук Олег Юхимович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги 1 гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.

Він загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!

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Теги: Луцьк, загинули, військові, війна
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