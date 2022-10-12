У бою на Донбасі загинуло двоє військових з Луцька
Сьогодні, 18:48
На війні із Росією загинули двоє лучан: 54-річний Федін Сергій Костянтинович і 42-річний Хрищук Олег Юхимович.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Федін Сергій Костянтинович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду водія 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.
Солдат загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Лучанин Хрищук Олег Юхимович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги 1 гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.
Він загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Федін Сергій Костянтинович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду водія 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.
Солдат загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Лучанин Хрищук Олег Юхимович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги 1 гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.
Він загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У бою на Донбасі загинуло двоє військових з Луцька
Сьогодні, 18:48
Медіа