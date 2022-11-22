З російського полону повернули ще 12 українців. ФОТО





Про це



Вдалося звільнити 10 військових (належать до солдатського та сержантського складу) і двох цивільних. Військових взяли у полон біля Бахмуту, сіл Опитне та Оріхово-Василівка на Донеччині, а також поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.



А двох цивільних агресор утримував як заручників — вони з села Липці Харківської області та Маріуполя.



Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.



Також повідомили. що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.



«Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників», – йдеться у повідомленні.



Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнили вже 2005 українців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна повернула з російського полону 12 своїх громадян. Серед них п’ятеро важкопоранених.Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.Вдалося звільнити 10 військових (належать до солдатського та сержантського складу) і двох цивільних. Військових взяли у полон біля Бахмуту, сіл Опитне та Оріхово-Василівка на Донеччині, а також поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.А двох цивільних агресор утримував як заручників — вони з села Липці Харківської області та Маріуполя.Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.Також повідомили. що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.«Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників», – йдеться у повідомленні.Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнили вже 2005 українців.

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