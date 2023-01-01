СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику, який працює на Кремль

СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику, який працює на Кремль
Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб.

Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова.

Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави.

Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників.

Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ст. 436 (пропаганда війни);
▪️ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурант перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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Теги: Подоляка, СБУ
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