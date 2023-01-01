Вів телеграм-канал про місце вручання повісток: у Луцьку судитимуть 34-річного чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Як повідомлялося раніше,



Незаконні дії перешкоджали своєчасному комплектуванню Збройних сил України особовим складом в умовах воєнного стану.



Під час санкціонованого судом обшуку в оселі чоловіка виявили та вилучили мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яка використовувалась для незаконної діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 34-річного лучанина судитимуть за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч.1 с. 114-1 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Як повідомлялося раніше, чоловік здійснював адміністрування та забезпечував функціонування групи «Де повістки? Луцьк/Волинська область» в месенджері «Теlegram», де розміщувалася інформація про час та місце вручення повісток співробітниками Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що давало можливість особам призовного віку ухилятись від виконання військового обов’язку.Незаконні дії перешкоджали своєчасному комплектуванню Збройних сил України особовим складом в умовах воєнного стану.Під час санкціонованого судом обшуку в оселі чоловіка виявили та вилучили мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яка використовувалась для незаконної діяльності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію