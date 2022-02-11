На Волині 55-річна водійка пропонувала патрульним хабар
Сьогодні, 14:21
На Волині водійка пропонувала поліцейським 10 євро, коли вони зупинили її за перевищення швидкості.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сталося це вчора на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Поблизу села Затурці охоронці порядку контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TruCAM. Близько 11-ї години вони зафіксували автомобіль Opel, який рухався зі швидкістю 76 км/год.
Коли інспектори зупинили транспортний засіб, його 55-річна кермувальниця почала пропонувати їм неправомірну вигоду. І хоч поліцейські неодноразово попереджали жінку про протиправність таких дій — вона поклала в кишеню одного з інспекторів купюру у розмірі 10 євро.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже за пропозицію надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Окрім того, на водійку усе ж склали адміністративний матеріал за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сталося це вчора на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Поблизу села Затурці охоронці порядку контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TruCAM. Близько 11-ї години вони зафіксували автомобіль Opel, який рухався зі швидкістю 76 км/год.
Коли інспектори зупинили транспортний засіб, його 55-річна кермувальниця почала пропонувати їм неправомірну вигоду. І хоч поліцейські неодноразово попереджали жінку про протиправність таких дій — вона поклала в кишеню одного з інспекторів купюру у розмірі 10 євро.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже за пропозицію надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Окрім того, на водійку усе ж склали адміністративний матеріал за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
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