На Волині 55-річна водійка пропонувала патрульним хабар

На Волині 55-річна водійка пропонувала патрульним хабар
На Волині водійка пропонувала поліцейським 10 євро, коли вони зупинили її за перевищення швидкості.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сталося це вчора на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Поблизу села Затурці охоронці порядку контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TruCAM. Близько 11-ї години вони зафіксували автомобіль Opel, який рухався зі швидкістю 76 км/год.

Коли інспектори зупинили транспортний засіб, його 55-річна кермувальниця почала пропонувати їм неправомірну вигоду. І хоч поліцейські неодноразово попереджали жінку про протиправність таких дій — вона поклала в кишеню одного з інспекторів купюру у розмірі 10 євро.
На Волині 55-річна водійка пропонувала патрульним хабар

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже за пропозицію надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Окрім того, на водійку усе ж склали адміністративний матеріал за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.

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Теги: Волинь, патрульні, водійка
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