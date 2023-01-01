Вимагали неправомірну вигоду та збували психотропи: на Волині судитимуть патрульних поліцейських. ФОТО

На Волині судитимуть патрульних поліцейських, які вимагали неправомірну вигоду та збували психотропи.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення патрульними поліцейськими Управління патрульної поліції у Волинській області вимагання та одержання неправомірної вигоди, збуту психотропних речовин, перевищення влади, що супроводжувалось насильством, грабежів та вимагань, вчинених в умовах воєнного стану, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.За даними слідства, поліцейські упродовж листопада 2022 – січня 2023 року систематично одержували неправомірну вигоду й вимагали грошові кошти та майно від громадян, у тому числі причетних до вчинення правопорушень, незаконно збували психотропні речовини та легалізовували доходи від цієї діяльності.Таким чином правоохоронці незаконно заволоділи коштами та майном на суму понад 80 тис. грн та легалізували одержані злочинним шляхом доходи в сумі 60 тисяч гривень.Задокументовано також факти перевищення патрульними влади, що супроводжувались насильством.Обвинувачувані перебувають під вартою.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.