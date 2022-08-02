СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки на Волині заблокували Телеграм-канал та чат-бот, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.Про це повідомили у пресслужбі СБУ на Волині.Інтернет-ресурс «повідомляв» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.Насамперед вони «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.Для збору відомостей про «локації» використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.Правоохоронці викрили адміністратора Телеграм-каналу. Ним виявився лучанин, основною діяльність якого є створення Телеграм-каналів та чат-ботів.Під час обшуку за адресою проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовувалась для протиправної діяльності.Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.