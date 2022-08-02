СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО

СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО
Кіберфахівці Служби безпеки на Волині заблокували Телеграм-канал та чат-бот, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ на Волині.

Інтернет-ресурс «повідомляв» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

Насамперед вони «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.
СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО

Для збору відомостей про «локації» використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

Правоохоронці викрили адміністратора Телеграм-каналу. Ним виявився лучанин, основною діяльність якого є створення Телеграм-каналів та чат-ботів.
СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовувалась для протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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Теги: СБУ, телеграм, мобілізація, повістки
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