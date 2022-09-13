Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде температурна весна





Про це розповіла Надія Голя.



З її слів, у середині березня на Волині очікується погода циклічного характеру: холодні фронти змінюватимуть теплі та навпаки.



Зокрема, 11 березня у суботу, в області відносно теплою погодою буде лише до обідньої пори – стовпчики термометра піднімуться до +5 градусів, а з другої половини холодний фронт принесе похолодання, дощ з мокрим снігом, пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому "жовтому" півню небезпеки.



12 березня в області також буде панувати холодний фронт. Вночі від -5 до 0, а впродовж дня від 0 до +5.



Не календарну весну, а температурну, – каже Надія Голя, – можна очікувати з 14 березня. Цього дня температура повітря вдень прогріється до +14 градусів. З її слів, наступні дні вдень температурні показники теж будуть триматися в межах +10 тепла, а от вночі опускатимуться до нуля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчими вихідними довгоочікуваного потепління на Волині чекати не варто.Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентруЗ її слів, у середині березня на Волині очікується погода циклічного характеру: холодні фронти змінюватимуть теплі та навпаки.Зокрема, 11 березня у суботу, в області відносно теплою погодою буде лише до обідньої пори – стовпчики термометра піднімуться до +5 градусів, а з другої половини холодний фронт принесе похолодання, дощ з мокрим снігом, пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому "жовтому" півню небезпеки.12 березня в області також буде панувати холодний фронт. Вночі від -5 до 0, а впродовж дня від 0 до +5.Не календарну весну, а температурну, – каже Надія Голя, – можна очікувати з 14 березня. Цього дня температура повітря вдень прогріється до +14 градусів. З її слів, наступні дні вдень температурні показники теж будуть триматися в межах +10 тепла, а от вночі опускатимуться до нуля.

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