Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде температурна весна

Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде температурна весна
Найближчими вихідними довгоочікуваного потепління на Волині чекати не варто.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя.

З її слів, у середині березня на Волині очікується погода циклічного характеру: холодні фронти змінюватимуть теплі та навпаки.

Зокрема, 11 березня у суботу, в області відносно теплою погодою буде лише до обідньої пори – стовпчики термометра піднімуться до +5 градусів, а з другої половини холодний фронт принесе похолодання, дощ з мокрим снігом, пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому "жовтому" півню небезпеки.

12 березня в області також буде панувати холодний фронт. Вночі від -5 до 0, а впродовж дня від 0 до +5.

Не календарну весну, а температурну, – каже Надія Голя, – можна очікувати з 14 березня. Цього дня температура повітря вдень прогріється до +14 градусів. З її слів, наступні дні вдень температурні показники теж будуть триматися в межах +10 тепла, а от вночі опускатимуться до нуля.

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Теги: весна, погода, синоптики, Волинь
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