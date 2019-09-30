На Волині п'ять років позбавлення волі отримав засуджений, який пропонував хабар посадовцю колонії

На Волині п'ять років позбавлення волі отримав засуджений, який пропонував хабар посадовцю колонії
5 років позбавлення волі отримав засуджений, який надавав неправомірну вигоду посадовцю Маневицької виправної колонії № 42.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Маневицький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, та призначив йому за пропозицію і надання неправомірної вигоди першому заступнику начальника установи покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, п'ять разів до цього судимий (востаннє – за грабежі та розбої) 44-річний уродженець Луганщини запропонував та надав посадовцю 100 доларів США за повернення вилученого мобільного телефона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Засуджений, колонія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд відмовив у триманні під вартою землевпорядника з Підгайців
Сьогодні, 14:40
На Волині п'ять років позбавлення волі отримав засуджений, який пропонував хабар посадовцю колонії
Сьогодні, 14:17
Окупанти засудили полоненого українського військового-журналіста Максима Буткевича до 13 років тюрми
Сьогодні, 14:00
До підрозділу «Сталевий кордон» долучився 41 волинянин
Сьогодні, 13:45
«Він дуже хотів перемоги»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Ковальчуком
Сьогодні, 13:21
Схожі новини
100 доларів – за повернення вилученого мобільного: на Волині засуджений пропонував хабар посадовцю колонії 100 доларів – за повернення вилученого мобільного: на Волині засуджений пропонував хабар посадовцю колонії
28 лютий, 14:05
Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
30 вересень, 2019, 14:09
У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО
27 січень, 2022, 10:47
Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах
20 січень, 2022, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд відмовив у триманні під вартою землевпорядника з Підгайців
Сьогодні, 14:40
 0
На Волині п'ять років позбавлення волі отримав засуджений, який пропонував хабар посадовцю колонії
Сьогодні, 14:17
 0
Окупанти засудили полоненого українського військового-журналіста Максима Буткевича до 13 років тюрми
Сьогодні, 14:00
 0
До підрозділу «Сталевий кордон» долучився 41 волинянин
Сьогодні, 13:45
 0
«Він дуже хотів перемоги»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Ковальчуком
Сьогодні, 13:21
 0
Медіа
відео
1/8