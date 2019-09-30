На Волині п'ять років позбавлення волі отримав засуджений, який пропонував хабар посадовцю колонії
Сьогодні, 14:17
5 років позбавлення волі отримав засуджений, який надавав неправомірну вигоду посадовцю Маневицької виправної колонії № 42.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Маневицький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, та призначив йому за пропозицію і надання неправомірної вигоди першому заступнику начальника установи покарання у виді п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, п'ять разів до цього судимий (востаннє – за грабежі та розбої) 44-річний уродженець Луганщини запропонував та надав посадовцю 100 доларів США за повернення вилученого мобільного телефона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Маневицький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, та призначив йому за пропозицію і надання неправомірної вигоди першому заступнику начальника установи покарання у виді п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, п'ять разів до цього судимий (востаннє – за грабежі та розбої) 44-річний уродженець Луганщини запропонував та надав посадовцю 100 доларів США за повернення вилученого мобільного телефона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Суд відмовив у триманні під вартою землевпорядника з Підгайців
Сьогодні, 14:40
На Волині п'ять років позбавлення волі отримав засуджений, який пропонував хабар посадовцю колонії
Сьогодні, 14:17
Окупанти засудили полоненого українського військового-журналіста Максима Буткевича до 13 років тюрми
Сьогодні, 14:00
До підрозділу «Сталевий кордон» долучився 41 волинянин
Сьогодні, 13:45
«Він дуже хотів перемоги»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Ковальчуком
Сьогодні, 13:21
Медіа