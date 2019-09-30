На Волині п'ять років позбавлення волі отримав засуджений, який пропонував хабар посадовцю колонії





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Маневицький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, та призначив йому за пропозицію і надання неправомірної вигоди першому заступнику начальника установи покарання у виді п'яти років позбавлення волі.



Нагадаємо, п'ять разів до цього судимий (востаннє – за грабежі та розбої) 44-річний уродженець Луганщини запропонував та



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 років позбавлення волі отримав засуджений, який надавав неправомірну вигоду посадовцю Маневицької виправної колонії № 42.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Маневицький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, та призначив йому за пропозицію і надання неправомірної вигоди першому заступнику начальника установи покарання у виді п'яти років позбавлення волі.Нагадаємо, п'ять разів до цього судимий (востаннє – за грабежі та розбої) 44-річний уродженець Луганщини запропонував та надав посадовцю 100 доларів США за повернення вилученого мобільного телефона

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