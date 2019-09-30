100 доларів – за повернення вилученого мобільного: на Волині засуджений пропонував хабар посадовцю колонії

100 доларів – за повернення вилученого мобільного: на Волині засуджений пропонував хабар посадовцю колонії
Уродженцю Луганщини повідомили про підозру: він надав неправомірну вигоду посадовцю Маневицької виправної колонії № 42.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури викрито засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, під час надання неправомірної вигоди першому заступнику начальника установи покарань.

Громадянин запропонував та надав посадовцю 100 доларів США за повернення вилученого мобільного телефона.

П'ять разів до цього судимому (востаннє – за грабежі та розбої) 44-річному уродженцю Луганщини повідомлено про підозру у пропозиції та наданні за попередньою змовою неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, колонія, хабар, засуджений
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року, – Служба безпеки Латвії
Сьогодні, 14:30
Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни
Сьогодні, 14:11
100 доларів – за повернення вилученого мобільного: на Волині засуджений пропонував хабар посадовцю колонії
Сьогодні, 14:05
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня
Сьогодні, 14:00
Вистрілив у груди з мисливської рушниці: у Луцьку чоловік убив свого тестя
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
30 вересень, 2019, 14:09
На Волині 57-річний водій на блокпосту намагався відкупитися від патрульних На Волині 57-річний водій на блокпосту намагався відкупитися від патрульних
22 лютий, 10:12
Ексдиректорку луцького коледжу остаточно виправдали у корупційній справі Ексдиректорку луцького коледжу остаточно виправдали у корупційній справі
13 лютий, 11:50
Судитимуть волинянина, який п'яним на блокпосту пропонував патрульним хабар Судитимуть волинянина, який п'яним на блокпосту пропонував патрульним хабар
25 січень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року, – Служба безпеки Латвії
Сьогодні, 14:30
 0
Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни
Сьогодні, 14:11
 0
100 доларів – за повернення вилученого мобільного: на Волині засуджений пропонував хабар посадовцю колонії
Сьогодні, 14:05
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня
Сьогодні, 14:00
 0
Вистрілив у груди з мисливської рушниці: у Луцьку чоловік убив свого тестя
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8