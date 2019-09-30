100 доларів – за повернення вилученого мобільного: на Волині засуджений пропонував хабар посадовцю колонії

Уродженцю Луганщини повідомили про підозру: він надав неправомірну вигоду посадовцю Маневицької виправної колонії № 42.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури викрито засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, під час надання неправомірної вигоди першому заступнику начальника установи покарань.Громадянин запропонував та надав посадовцю 100 доларів США за повернення вилученого мобільного телефона.П'ять разів до цього судимому (востаннє – за грабежі та розбої) 44-річному уродженцю Луганщини повідомлено про підозру у пропозиції та наданні за попередньою змовою неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК України).