Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня





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Наприклад, 3 березня о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко (режисерка-постановниця – Ірина Стежка).



Щемлива історія про ліки від самотності, які перетворилися у незвичайну історію кохання.







4 березня о 12:00 діток разом із батьками запрошують на казку «Попелюшка» Вікторії Васалатій (музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка).



Зустріньтеся із лихою Мачухою та капризулями-сестрами, заручіться підтримкою Доброї Феї та поспішайте на бал, де обов'язково зустрінете Принца!







А вже ввечері на вас чекає прем'єрна «Хай живе любов» – музична комедія Олександра Якимчука за п'єсою Олександра Фредро (музика Петра Свіста).



Станьте свідками того, як жінки здатні увірватися у холостяцьке лігво та перевернути життя відразу кількох чоловіків з ніг на голову...



Коли: 4 березня, о 17:00.







У неділю, 5 березня, драмтеатр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога», що тішитиме українськими піснями та романсами. Зробіть подарунок найближчим – встигніть придбати квитки, адже щодня їх стає все менше.



Дійство весни, любові та натхнення розпочнеться о 17:00.



Щодо квитків телефонуйте за номером:



0332725460 (каса),

0332725303 (адміністратор).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Весна непомітно підкорює вулиці щебетом птахів та сонячним промінням, а Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка поспішає принести весну у душі своїх глядачів і глядачок!У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня.Наприклад,на камерній сцені – мелодраматична комедія(режисерка-постановниця –).Щемлива історія про ліки від самотності, які перетворилися у незвичайну історію кохання.діток разом із батьками запрошують на казку(музика Вікторії Васалатій та).Зустріньтеся із лихою Мачухою та капризулями-сестрами, заручіться підтримкою Доброї Феї та поспішайте на бал, де обов'язково зустрінете Принца!А вже ввечері на вас чекає прем'єрна– музична комедіяза п'єсою(музика).Станьте свідками того, як жінки здатні увірватися у холостяцьке лігво та перевернути життя відразу кількох чоловіків з ніг на голову...4 березня, о 17:00.У неділю,, драмтеатр запрошує на концерт, що тішитиме українськими піснями та романсами. Зробіть подарунок найближчим – встигніть придбати квитки, адже щодня їх стає все менше.Дійство весни, любові та натхнення розпочнеться0332725460 (каса),0332725303 (адміністратор).Або купуйте на сайті karabas.com

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