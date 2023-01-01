Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня
Весна непомітно підкорює вулиці щебетом птахів та сонячним промінням, а Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка поспішає принести весну у душі своїх глядачів і глядачок!

У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня.

Наприклад, 3 березня о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко (режисерка-постановниця – Ірина Стежка).

Щемлива історія про ліки від самотності, які перетворилися у незвичайну історію кохання.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня


4 березня о 12:00 діток разом із батьками запрошують на казку «Попелюшка» Вікторії Васалатій (музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка).

Зустріньтеся із лихою Мачухою та капризулями-сестрами, заручіться підтримкою Доброї Феї та поспішайте на бал, де обов'язково зустрінете Принца!

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня


А вже ввечері на вас чекає прем'єрна «Хай живе любов» – музична комедія Олександра Якимчука за п'єсою Олександра Фредро (музика Петра Свіста).

Станьте свідками того, як жінки здатні увірватися у холостяцьке лігво та перевернути життя відразу кількох чоловіків з ніг на голову...

Коли: 4 березня, о 17:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня


У неділю, 5 березня, драмтеатр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога», що тішитиме українськими піснями та романсами. Зробіть подарунок найближчим – встигніть придбати квитки, адже щодня їх стає все менше.

Дійство весни, любові та натхнення розпочнеться о 17:00.

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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