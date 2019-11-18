Смерть підлітка від менінгококу на Волині: серед контактних осіб виявили інфікованих

На Волині триває епідрозслідування щодо смерті підлітка від менінгококової інфекції. Вже встановили 174 контактні особи й виявили двох інфікованих.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Епідеміологи інформують, що встановили контактних осіб вдома у померлого, місцю його навчання, а також у місцях працевлаштування його близьких.У них взяли біоматеріал з носоглотки на менінгококову інфекцію. Згідно з результатами, виданими мікробіологічною лабораторією Ковельського районного відділу, 172 зразки від’ємні (тобто негативні), два — позитивні. Хворі ізольовані, перебувають на лікуванні, стан перебігу легкий.Зауважують, що заходи щодо локалізації менінгококової інфекції в осередку здійснюють спільно з медичними працівниками Ковельського міжрегіонально-територіального об’єднання, котрі продовжують проводити медичне спостереження за контактними особами. Епідемічний нагляд за вогнищем триває.Нагадаємо,Менінгококова інфекція (МІ) — антропонозне інфекційне захворювання, що передається повітряно-краплинним шляхом і має різні клінічні прояви (від безсимптомного носоглоткового носійства до генералізованих форм із високою летальністю). Небезпека інфекції полягає в тому, що вона може мати дуже швидкий, блискавичний розвиток важких форм з високим ризиком летального результату. У такому випадку від різкого підвищення температури, висипань — аж до ураження головного мозку, цілого організму, сильної інтоксикації та загибелі хворого — може минути лише одна доба. Такий блискавичний варіант менінгококцемії був і у підлітка, який, на жаль, помер.