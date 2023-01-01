РФ накопичує ракетоносії у Чорному морі та веде розвідку, – Гуменюк
Сьогодні, 13:15
Українські військові фіксують, що Росія готується до масової атаки. Ворог накопичує носії ракет у Чорному морі та веде повітряну розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Рівень загрози (ракетних ударів, - ред.) залишається високим, ворог вишукує нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони в якості розвідки. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі", - зазначила Гуменюк.
Вона також додала, що росіяни вивели у Чорне море носії з "Калібрами", а також активізували авіацію. Це також може свідчити про підготовку до удару.
"Зараз ми бачимо накопичення корабельного угруповування у Чорному морі, зокрема це 13 одиниць на даному етапі і 2 підводних ракетоносії з 8 "Калібрами" напоготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації", - додала речниця.
Нагадаємо, що росіяни у Святогірську обстріляли пожежну частину: є загиблий.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Рівень загрози (ракетних ударів, - ред.) залишається високим, ворог вишукує нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони в якості розвідки. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі", - зазначила Гуменюк.
Вона також додала, що росіяни вивели у Чорне море носії з "Калібрами", а також активізували авіацію. Це також може свідчити про підготовку до удару.
"Зараз ми бачимо накопичення корабельного угруповування у Чорному морі, зокрема це 13 одиниць на даному етапі і 2 підводних ракетоносії з 8 "Калібрами" напоготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації", - додала речниця.
Нагадаємо, що росіяни у Святогірську обстріляли пожежну частину: є загиблий.
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