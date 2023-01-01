РФ накопичує ракетоносії у Чорному морі та веде розвідку, – Гуменюк





Про це повідомляє Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.



"Рівень загрози (ракетних ударів, - ред.) залишається високим, ворог вишукує нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони в якості розвідки. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі", - зазначила Гуменюк.



Вона також додала, що росіяни вивели у Чорне море носії з "Калібрами", а також активізували авіацію. Це також може свідчити про підготовку до удару.



"Зараз ми бачимо накопичення корабельного угруповування у Чорному морі, зокрема це 13 одиниць на даному етапі і 2 підводних ракетоносії з 8 "Калібрами" напоготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації", - додала речниця.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові фіксують, що Росія готується до масової атаки. Ворог накопичує носії ракет у Чорному морі та веде повітряну розвідку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Українив ефірі телемарафону."Рівень загрози (ракетних ударів, - ред.) залишається високим, ворог вишукує нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони в якості розвідки. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі", - зазначила Гуменюк.Вона також додала, що росіяни вивели у Чорне море носії з "Калібрами", а також активізували авіацію. Це також може свідчити про підготовку до удару."Зараз ми бачимо накопичення корабельного угруповування у Чорному морі, зокрема це 13 одиниць на даному етапі і 2 підводних ракетоносії з 8 "Калібрами" напоготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації", - додала речниця.Нагадаємо, що росіяни у Святогірську обстріляли пожежну частину: є загиблий

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