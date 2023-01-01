Росіяни у Святогірську обстріляли пожежну частину: є загиблий

Росіяни у Святогірську обстріляли пожежну частину: є загиблий
Вночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це – усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника, швидкого одужання пораненим. Росіяни за все понесуть кару!", - йдеться в повідомленні.
Росіяни у Святогірську обстріляли пожежну частину: є загиблий

У ДСНС розповіли, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донецької області.
Росіяни у Святогірську обстріляли пожежну частину: є загиблий

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Теги: Росія, Україна, війна, Святогірськ
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