Росіяни у Святогірську обстріляли пожежну частину: є загиблий
Сьогодні, 10:47
Вночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це – усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника, швидкого одужання пораненим. Росіяни за все понесуть кару!", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС розповіли, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донецької області.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це – усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника, швидкого одужання пораненим. Росіяни за все понесуть кару!", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС розповіли, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донецької області.
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