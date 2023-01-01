На Волині в одному з навчальних закладів – спалах COVID-19

На Волині в одному з навчальних закладів – спалах COVID-19
В одному зі спеціалізованих навчальних закладів Ковельського району зареєстровано спалах COVID-19. Перші 5 випадків хвороби виявлено у зв’язку з відновленням занять у закладі після тривалої перерви.

Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.

З метою недопущення подальшого поширення вірусу COVID-19 працівниками Любомльського відділення Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено комплекс протиепідемічних заходів, зокрема, обстеження вихованців і працівників школи методом ПЛР. Зразки біоматеріалу відібрано у понад 150-ти контактних осіб. Виявлено ще понад два десятки хворих, перебіг недуги легкий.

Працівники Любомльського відділення надали рекомендації, роздали інформаційні матеріали та повідомили голову ТГ.

Заходи щодо ліквідації спалаху COVID-19 тривають.

Фахівці-епідеміологи Волинського центру контролю та профілактики хвороб звертають увагу, що в області за останній тиждень майже на 30% збільшилася захворюваність на коронавірусну інфекцію. Тому актуальним залишається питання вакцинації від COVID-19. Це захист від важкого перебігу хвороби та смерті.

Для щеплення дітей до 11 років від COVID-19 в Україні використовують спеціальну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Она доза цієї вакцини містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей 12+

Щоб вакцинувати дитину 5-11 років:

потрібно зателефонувати сімейному лікареві або педіатру, він направить на щеплення,

або зателефонувати в найближчу поліклініку та спитати, чи роблять у них щеплення від COVID-19.

Під час запису обов’язково потрібно уточнити наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років.

Із собою потрібно мати:

Свідоцтво про народження дитини,

Посвідчення особи одного із батьків або опікуна.

Також на місці видадуть та попросять заповнити інформовану згоду батьків або опікунів – форма №063-2/о.

Щеплення від коронавірусної інфекції є безоплатним.

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Теги: Волинь, навчальний заклад, коронавірус
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