На Волині в одному з навчальних закладів – спалах COVID-19

В одному зі спеціалізованих навчальних закладів Ковельського району зареєстровано спалах COVID-19. Перші 5 випадків хвороби виявлено у зв’язку з відновленням занять у закладі після тривалої перерви.Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.З метою недопущення подальшого поширення вірусу COVID-19 працівниками Любомльського відділення Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено комплекс протиепідемічних заходів, зокрема, обстеження вихованців і працівників школи методом ПЛР. Зразки біоматеріалу відібрано у понад 150-ти контактних осіб. Виявлено ще понад два десятки хворих, перебіг недуги легкий.Працівники Любомльського відділення надали рекомендації, роздали інформаційні матеріали та повідомили голову ТГ.Заходи щодо ліквідації спалаху COVID-19 тривають.Фахівці-епідеміологи Волинського центру контролю та профілактики хвороб звертають увагу, що в області за останній тиждень майже на 30% збільшилася захворюваність на коронавірусну інфекцію. Тому актуальним залишається питання вакцинації від COVID-19. Це захист від важкого перебігу хвороби та смерті.Для щеплення дітей до 11 років від COVID-19 в Україні використовують спеціальну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Она доза цієї вакцини містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей 12+потрібно зателефонувати сімейному лікареві або педіатру, він направить на щеплення,або зателефонувати в найближчу поліклініку та спитати, чи роблять у них щеплення від COVID-19.Під час запису обов’язково потрібно уточнити наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років.Свідоцтво про народження дитини,Посвідчення особи одного із батьків або опікуна.Також на місці видадуть та попросять заповнити інформовану згоду батьків або опікунів – форма №063-2/о.Щеплення від коронавірусної інфекції є безоплатним.