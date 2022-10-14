52 млн гривень за рік: яким був рік роботи волонтерського штабу «Ангар» у Луцьку





Як розповіла Юлія Яцун, через фонд луцького волонтерського штабу "Ангар" за рік роботи пройшло майже 52 мільйонів гривень.



Окрім цим коштів, фонду передавали допомогу, яка не обліковувалася фінансово, зокрема речі, які приносили небайдужі люди, благодійні події, які організовували волонтери.



Рік тому приміщення "ГаРмИдЕр ангар-stage", де функціонував театр, його керівники віддали під волонтерський простір. На початках у штабі займалися і гуманітарними вантажами, і евакуацією людей з місць ведення бойових дій, і задоволенням запитів військових у медицині, одязі, спорядженні, – сказала керівниця штабу "Ангар" Ольга Валянік.



Останнім часом, каже Ольга Валянік, сфокусувалися на допомозі силам оборони. Зараз триває збір на тепловізори і тепловізійні приціли на загальну суму 940 тисяч гривень. Паралельно збирають на тактичну медицину, автівки, дрони.



"Закуповуємо стратегічні речі і передаємо їх по запиту від військової частини тих, хто це потребує. Були навіть моменти, коли ми тут ночували, бо була комендантська година, а військові інколи приїздили пізно, або о третій, четвертій ранку", – говорить волонтерка.



Над створенням культурних подій, під час яких збирають гроші на потреби військових, в "Ангарі" зараз працює волонтерка Руслана Порицька. Каже: в перші місяці повномасштабної війни займалася незвичною для себе роботою: координувала водіїв, які везли з-закордону допомогу, та шукала людей, які можуть доставити вантажі.



"До цього часу ми сміємося, що у багатьох я записана як "Руслана Фура". Якщо говорити про відділ подій, то для мене він теж дуже цінний. Ми побували у багатьох навчальних закладах, школах із розмовами, діти приходили з екскурсіями", – зазначила волонтерка.



Зараз щодня у штабі волонтерять 10-15 людей, розповіла волонтерка Ірина Новосад, яка з першого дня очолює комунікаційний відділ. В "Ангарі" зібрали трофеї від бійців.

Волонтерка Ірина Новосад. Фото: Суспільне Луцьк

"Приїхали, привезли до нас подяку і привезли ось таку штуку. Ми передаємо їм дрони чи машини, а вони нам передають такі штуки", – зазначила волонтерка.



Звітувати і працювати в інтернеті складно – у соцмережах сторінки "Ангару" блокують. Це роблять з Росії, – розповіла Ірина Новосад.



"Наша сторінка в Інстаграм уже четвертий місяць тіньовому бані, вона звідти не виходить. Я так розумію, що інстаграм найлегше заблокувати і швидше за все туди заходять із Ютуба і жаліються. 20 % переглядів в Ютубі були з Росії", – додала волонтерка.

Волонтерка Руслана Порицька. Фото: Суспільне Луцьк

Нині ритм роботи волонтерського штабу "Ангар" зменшився. Керівниця волонтерського штабу "Ангар" Ольга Валянік додала: зараз людям слід ще більше об’єднатися та ще більше працювати на перемогу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два муніципальні центри волонтерської допомоги запрацювали в Луцьку з початком повномасштабної війни в Україні. Серед таких осередків на громадських засадах став штаб "Ангар", де 24 лютого 2022 року зібралися лучани з досвідом волонтерства ще з 2014-го.Як розповіла Суспільному керівниця благодійного фонду "Волонтерський штаб "Ангар", через фонд луцького волонтерського штабу "Ангар" за рік роботи пройшло майже 52 мільйонів гривень.Окрім цим коштів, фонду передавали допомогу, яка не обліковувалася фінансово, зокрема речі, які приносили небайдужі люди, благодійні події, які організовували волонтери.Рік тому приміщення "ГаРмИдЕр ангар-stage", де функціонував театр, його керівники віддали під волонтерський простір. На початках у штабі займалися і гуманітарними вантажами, і евакуацією людей з місць ведення бойових дій, і задоволенням запитів військових у медицині, одязі, спорядженні, – сказала керівниця штабу "Ангар"Останнім часом, каже Ольга Валянік, сфокусувалися на допомозі силам оборони. Зараз триває збір на тепловізори і тепловізійні приціли на загальну суму 940 тисяч гривень. Паралельно збирають на тактичну медицину, автівки, дрони."Закуповуємо стратегічні речі і передаємо їх по запиту від військової частини тих, хто це потребує. Були навіть моменти, коли ми тут ночували, бо була комендантська година, а військові інколи приїздили пізно, або о третій, четвертій ранку", – говорить волонтерка.Над створенням культурних подій, під час яких збирають гроші на потреби військових, в "Ангарі" зараз працює волонтерка Руслана Порицька. Каже: в перші місяці повномасштабної війни займалася незвичною для себе роботою: координувала водіїв, які везли з-закордону допомогу, та шукала людей, які можуть доставити вантажі."До цього часу ми сміємося, що у багатьох я записана як "Руслана Фура". Якщо говорити про відділ подій, то для мене він теж дуже цінний. Ми побували у багатьох навчальних закладах, школах із розмовами, діти приходили з екскурсіями", – зазначила волонтерка.Зараз щодня у штабі волонтерять 10-15 людей, розповіла волонтерка Ірина Новосад, яка з першого дня очолює комунікаційний відділ. В "Ангарі" зібрали трофеї від бійців."Приїхали, привезли до нас подяку і привезли ось таку штуку. Ми передаємо їм дрони чи машини, а вони нам передають такі штуки", – зазначила волонтерка.Звітувати і працювати в інтернеті складно – у соцмережах сторінки "Ангару" блокують. Це роблять з Росії, – розповіла Ірина Новосад."Наша сторінка в Інстаграм уже четвертий місяць тіньовому бані, вона звідти не виходить. Я так розумію, що інстаграм найлегше заблокувати і швидше за все туди заходять із Ютуба і жаліються. 20 % переглядів в Ютубі були з Росії", – додала волонтерка.Нині ритм роботи волонтерського штабу "Ангар" зменшився. Керівниця волонтерського штабу "Ангар" Ольга Валянік додала: зараз людям слід ще більше об’єднатися та ще більше працювати на перемогу.

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