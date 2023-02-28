Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню Росії, – ISW

Володимира Путіна зводиться до намагання звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на невдачі загарбників на полі бою.



Про це



Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.



У звіті нагадують, що в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками".



Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу і зробив висновок, що "спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".



Риторика "Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді", – ідеться у звіті.



Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу в тому, що вони загрожують існуванню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі і підтримку Заходом українських перемог.



"Мова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", – зазначають фахівці.



За даними, зібраними інститутом для аналізу, українські сили готуються до весняного контрнаступу на півдні України.



За попередніми оцінками ISW російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в Запорізькій області, в України є можливості провести контрнаступ у цьому стратегічно важливому регіоні.



Також у звіті йдеться про те, що російські війська впроваджують нову штурмову тактику, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на постійні невдачі в наступальних операціях.



"Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, імовірно, швидко втратять свої позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації", – підсумовують аналітики.



Основні висновки від ISW за 27 лютого:



Російські посадовці просувають інформаційну операцію, яка хибно представляє війну Росії в Україні як таку, що є критично важливою для подальшого існування Російської Федерації.



Вони продовжують проводити інформаційні операції, намагаючись перешкодити наданню Заходом військової допомоги Україні.

Українські війська готуються до весняного контрнаступу на півдні України.



Російські війська впроваджують нову тактику штурму, щоб компенсувати поточні обмеження бойових можливостей у світлі постійних невдач у наступальних операціях.



Директор Центральної розвідки США Вільям Бернс заявив, що ЦРУ впевнене, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї Росії, але не прийняло остаточного рішення і поки що не надало летальної допомоги РФ.



Українські офіційні особи заявили, що російські війська концентрують сили і нарощують активність уздовж лінії фронту в Луганській області.



Російські війська продовжували наземні обстріли на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.



Окупанти також продовжували наземні обстріли вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області, а російські джерела поширювали інформацію про те, що сили групи "Вагнера" мають територіальні здобутки на північ від Бахмута.



Українські офіційні особи повідомили, що російські сили продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень на східному (лівому) березі Херсонської області та в Криму.



Загарбники продовжують витрачати і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів.



Російські чиновники оголосили, що з 1 березня на окупованих територіях набудуть чинності всі заходи соціальної підтримки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що риторика президента Росіїзводиться до намагання звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на невдачі загарбників на полі бою.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.У звіті нагадують, що в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками".Крім того, заступник голови Ради безпеки Росіїзвинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу і зробив висновок, що "спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".Риторика "Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді", – ідеться у звіті.Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу в тому, що вони загрожують існуванню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі і підтримку Заходом українських перемог."Мова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", – зазначають фахівці.За даними, зібраними інститутом для аналізу, українські сили готуються до весняного контрнаступу на півдні України.За попередніми оцінками ISW російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в Запорізькій області, в України є можливості провести контрнаступ у цьому стратегічно важливому регіоні.Також у звіті йдеться про те, що російські війська впроваджують нову штурмову тактику, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на постійні невдачі в наступальних операціях."Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, імовірно, швидко втратять свої позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації", – підсумовують аналітики.Російські посадовці просувають інформаційну операцію, яка хибно представляє війну Росії в Україні як таку, що є критично важливою для подальшого існування Російської Федерації.Вони продовжують проводити інформаційні операції, намагаючись перешкодити наданню Заходом військової допомоги Україні.Українські війська готуються до весняного контрнаступу на півдні України.Російські війська впроваджують нову тактику штурму, щоб компенсувати поточні обмеження бойових можливостей у світлі постійних невдач у наступальних операціях.Директор Центральної розвідки США Вільям Бернс заявив, що ЦРУ впевнене, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї Росії, але не прийняло остаточного рішення і поки що не надало летальної допомоги РФ.Українські офіційні особи заявили, що російські війська концентрують сили і нарощують активність уздовж лінії фронту в Луганській області.Російські війська продовжували наземні обстріли на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.Окупанти також продовжували наземні обстріли вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області, а російські джерела поширювали інформацію про те, що сили групи "Вагнера" мають територіальні здобутки на північ від Бахмута.Українські офіційні особи повідомили, що російські сили продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень на східному (лівому) березі Херсонської області та в Криму.Загарбники продовжують витрачати і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів.Російські чиновники оголосили, що з 1 березня на окупованих територіях набудуть чинності всі заходи соціальної підтримки.

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