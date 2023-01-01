Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів
Сьогодні, 09:05
ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3388 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,
артилерійських систем – 2383 (+3) од,
РСЗВ – 478 (+3) од,
засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3388 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,
артилерійських систем – 2383 (+3) од,
РСЗВ – 478 (+3) од,
засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
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