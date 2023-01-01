Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3388 (+3) од,



бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,



артилерійських систем – 2383 (+3) од,



РСЗВ – 478 (+3) од,



засоби ППО ‒ 247 (+0) од,



літаків – 300 (+0) од,



гелікоптерів – 288 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),



крилаті ракети ‒ 873 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,



спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,танків ‒ 3388 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,артилерійських систем – 2383 (+3) од,РСЗВ – 478 (+3) од,засоби ППО ‒ 247 (+0) од,літаків – 300 (+0) од,гелікоптерів – 288 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),крилаті ракети ‒ 873 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

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