Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів
ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3388 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,

артилерійських систем – 2383 (+3) од,

РСЗВ – 478 (+3) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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