Курс валют у Луцьку 28 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 40.75, а продають за – 41.40.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 лютого готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.35.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.75, а продають за – 41.40.Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8,75.

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