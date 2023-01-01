Курс валют у Луцьку 28 лютого
Сьогодні, 09:00
28 лютого готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.35.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.75, а продають за – 41.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8,75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.75, а продають за – 41.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8,75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку 28 лютого
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили понад 60 атак росіян на п'ятьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:51
Медіа