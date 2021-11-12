У Луцькій райлікарні закривають пологове відділення: що буде з персоналом. ВІДЕО

У Луцькій райлікарні закривають пологове відділення: що буде з персоналом. ВІДЕО
У Луцькій районній лікарні закривають пологове відділення, проте гінекологічне на десять ліжок функціонуватиме. Працівників не звільнятимуть.

Про це розповів Суспільному головний лікар медзакладу Сергій Коновал.

Прийматимуть пологи у медзакладі до 20-го березня, далі акушерське відділення припинить роботу. Зі слів Сергія Коновала, весь середній та молодший персонал переведуть в інші відділення.

Медична сестра Світлана Левчук у пологовому відділенні два роки працювала акушеркою, нині — постова медсестра у відділенні травматології.

Національна служба здоров’я не фінансуватиме "Пологовий пакет" у поточному році, через те, що упродовж трьох місяців, з липня по вересень минулого року, відбулося 36 пологів, на два менше, ніж потрібно для отримання фінансування.

Надавати допомогу вагітним у лікарні все ж будуть, – каже лікар В’ячеслав Фронц. Після 20 березня буде функціонувати гінекологічне відділення на десять ліжок. На його базі лікарні зможуть обслуговувати жінок до 22 тижнів вагітності та гінекологічних хворих.

Нині у відділенні гінекології лікуються дві пацієнтки. Валерію Головачову сюди з села Коршів, де вона проживає, привезла швидка. Жінку прооперували. "За два дні мене поставили на ноги", – каже пацієнтка.

Станом на кінець лютого з трьох пологових залів Луцької районної лікарні залишився один. У палатах пологового відділення вже обладнують травматологічне відділення.



У Луцькій райлікарні від початку 2023 року прийняли 17 пологів, у попередньому році 161, – каже лікар В’ячеслав Фронц.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пологове, райлікарня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькій райлікарні закривають пологове відділення: що буде з персоналом. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
Про книгу луцької фотографки написали в The New York Times
Сьогодні, 07:00
У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом
Сьогодні, 06:00
В Україні можливі 7-бальні землетруси: у НАН розповіли про небезпеку
Сьогодні, 04:47
Перехід на літній час 2023: коли переведуть годинники в Україні
Сьогодні, 03:13
Схожі новини
У луцькій лікарні, де лежать ковідні хворі, зникло електропостачання У луцькій лікарні, де лежать ковідні хворі, зникло електропостачання
12 листопад, 2021, 12:24
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
27 лютий, 20:00
Поліцейські знайшли трьох вандалів, які пошкодили скульптури кликунів у Луцьку Поліцейські знайшли трьох вандалів, які пошкодили скульптури кликунів у Луцьку
27 лютий, 19:00
У Луцьку на благодійному футбольному турнірі зібрали майже 100 тисяч на автівку військовим У Луцьку на благодійному футбольному турнірі зібрали майже 100 тисяч на автівку військовим
27 лютий, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькій райлікарні закривають пологове відділення: що буде з персоналом. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
 0
Про книгу луцької фотографки написали в The New York Times
Сьогодні, 07:00
 0
У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом
Сьогодні, 06:00
 0
В Україні можливі 7-бальні землетруси: у НАН розповіли про небезпеку
Сьогодні, 04:47
 0
Перехід на літній час 2023: коли переведуть годинники в Україні
Сьогодні, 03:13
 0
Медіа
відео
1/8