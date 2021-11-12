У Луцькій райлікарні закривають пологове відділення: що буде з персоналом. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
У Луцькій районній лікарні закривають пологове відділення, проте гінекологічне на десять ліжок функціонуватиме. Працівників не звільнятимуть.
Про це розповів Суспільному головний лікар медзакладу Сергій Коновал.
Прийматимуть пологи у медзакладі до 20-го березня, далі акушерське відділення припинить роботу. Зі слів Сергія Коновала, весь середній та молодший персонал переведуть в інші відділення.
Медична сестра Світлана Левчук у пологовому відділенні два роки працювала акушеркою, нині — постова медсестра у відділенні травматології.
Національна служба здоров’я не фінансуватиме "Пологовий пакет" у поточному році, через те, що упродовж трьох місяців, з липня по вересень минулого року, відбулося 36 пологів, на два менше, ніж потрібно для отримання фінансування.
Надавати допомогу вагітним у лікарні все ж будуть, – каже лікар В’ячеслав Фронц. Після 20 березня буде функціонувати гінекологічне відділення на десять ліжок. На його базі лікарні зможуть обслуговувати жінок до 22 тижнів вагітності та гінекологічних хворих.
Нині у відділенні гінекології лікуються дві пацієнтки. Валерію Головачову сюди з села Коршів, де вона проживає, привезла швидка. Жінку прооперували. "За два дні мене поставили на ноги", – каже пацієнтка.
Станом на кінець лютого з трьох пологових залів Луцької районної лікарні залишився один. У палатах пологового відділення вже обладнують травматологічне відділення.
У Луцькій райлікарні від початку 2023 року прийняли 17 пологів, у попередньому році 161, – каже лікар В’ячеслав Фронц.
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Про це розповів Суспільному головний лікар медзакладу Сергій Коновал.
Прийматимуть пологи у медзакладі до 20-го березня, далі акушерське відділення припинить роботу. Зі слів Сергія Коновала, весь середній та молодший персонал переведуть в інші відділення.
Медична сестра Світлана Левчук у пологовому відділенні два роки працювала акушеркою, нині — постова медсестра у відділенні травматології.
Національна служба здоров’я не фінансуватиме "Пологовий пакет" у поточному році, через те, що упродовж трьох місяців, з липня по вересень минулого року, відбулося 36 пологів, на два менше, ніж потрібно для отримання фінансування.
Надавати допомогу вагітним у лікарні все ж будуть, – каже лікар В’ячеслав Фронц. Після 20 березня буде функціонувати гінекологічне відділення на десять ліжок. На його базі лікарні зможуть обслуговувати жінок до 22 тижнів вагітності та гінекологічних хворих.
Нині у відділенні гінекології лікуються дві пацієнтки. Валерію Головачову сюди з села Коршів, де вона проживає, привезла швидка. Жінку прооперували. "За два дні мене поставили на ноги", – каже пацієнтка.
Станом на кінець лютого з трьох пологових залів Луцької районної лікарні залишився один. У палатах пологового відділення вже обладнують травматологічне відділення.
У Луцькій райлікарні від початку 2023 року прийняли 17 пологів, у попередньому році 161, – каже лікар В’ячеслав Фронц.
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