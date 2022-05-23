У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом





Як повідомляє



На місце виїхала міська пожежна команда. Спеціальні прилади показали, що найвищий зареєстрований рівень концентрації чадного газу в приміщенні під час рятувальної операції становив 400 ppm. Такий показник свідчить про те, що лише 3 години вдихання повітря з такою кількістю чадного газу становить загрозу життю людини.



Спочатку було госпіталізовано трьох людей, які втратили свідомість, потім ще двох. Загалом госпіталізовано п'ятеро дорослих. Про їхній стан наразі нічого невідомо.



Всіх інших людей, які проживали в пансіонаті, перевезли в інший заклад. Нове місце проживання та транспорт організував власник пансіонату, де проживали українці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ятеро українців опинилися в лікарні через отруєння чадним газом, яке сталося у пансіонаті під Ольштином (Вармінсько-Мазурське воєводство), де проживали громадяни України.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на portalsamorzadowy.pl, інцидент стався у ніч з 26 на 27 лютого. В пансіонаті в селі Nowa Wieś Mała Ольштинського повіту стався викид чадного газу, який, ймовірно, проходив з нещільного димоходу. На той момент у будівлі перебували 40 людей, у тому числі троє дітей. Всі – громадяни України.На місце виїхала міська пожежна команда. Спеціальні прилади показали, що найвищий зареєстрований рівень концентрації чадного газу в приміщенні під час рятувальної операції становив 400 ppm. Такий показник свідчить про те, що лише 3 години вдихання повітря з такою кількістю чадного газу становить загрозу життю людини.Спочатку було госпіталізовано трьох людей, які втратили свідомість, потім ще двох. Загалом госпіталізовано п'ятеро дорослих. Про їхній стан наразі нічого невідомо.Всіх інших людей, які проживали в пансіонаті, перевезли в інший заклад. Нове місце проживання та транспорт організував власник пансіонату, де проживали українці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію