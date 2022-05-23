У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом

У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом
П'ятеро українців опинилися в лікарні через отруєння чадним газом, яке сталося у пансіонаті під Ольштином (Вармінсько-Мазурське воєводство), де проживали громадяни України.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на portalsamorzadowy.pl, інцидент стався у ніч з 26 на 27 лютого. В пансіонаті в селі Nowa Wieś Mała Ольштинського повіту стався викид чадного газу, який, ймовірно, проходив з нещільного димоходу. На той момент у будівлі перебували 40 людей, у тому числі троє дітей. Всі – громадяни України.

На місце виїхала міська пожежна команда. Спеціальні прилади показали, що найвищий зареєстрований рівень концентрації чадного газу в приміщенні під час рятувальної операції становив 400 ppm. Такий показник свідчить про те, що лише 3 години вдихання повітря з такою кількістю чадного газу становить загрозу життю людини.

Спочатку було госпіталізовано трьох людей, які втратили свідомість, потім ще двох. Загалом госпіталізовано п'ятеро дорослих. Про їхній стан наразі нічого невідомо.

Всіх інших людей, які проживали в пансіонаті, перевезли в інший заклад. Нове місце проживання та транспорт організував власник пансіонату, де проживали українці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, газ, отруїлися
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом
Сьогодні, 06:00
В Україні можливі 7-бальні землетруси: у НАН розповіли про небезпеку
Сьогодні, 04:47
Перехід на літній час 2023: коли переведуть годинники в Україні
Сьогодні, 03:13
В Україні 41 акціонерне товариство досі контролюють власники з Росії
Сьогодні, 02:02
Сьогодні, 28 лютого, у місті на Волині не буде води: де саме
Сьогодні, 01:01
Схожі новини
Польща достроково розірве газовий контракт із РФ Польща достроково розірве газовий контракт із РФ
23 травень, 2022, 16:50
Поляки хочуть видобувати газ в Західній Україні Поляки хочуть видобувати газ в Західній Україні
10 вересень, 2021, 00:15
В Україні відмінили обмеження на споживання газу В Україні відмінили обмеження на споживання газу
06 березень, 2018, 11:41
У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання
03 березень, 2018, 18:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом
Сьогодні, 06:00
 0
В Україні можливі 7-бальні землетруси: у НАН розповіли про небезпеку
Сьогодні, 04:47
 0
Перехід на літній час 2023: коли переведуть годинники в Україні
Сьогодні, 03:13
 0
В Україні 41 акціонерне товариство досі контролюють власники з Росії
Сьогодні, 02:02
 0
Сьогодні, 28 лютого, у місті на Волині не буде води: де саме
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8