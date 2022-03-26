Перехід на літній час 2023: коли переведуть годинники в Україні





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У цієї процедури є багато противників, але поки що її скасування не прийняте Верховною Радою. Тому ми розберемося, коли переводять годинник на літній час в 2023 році, і як це впливає на здоров'я.



Коли переводять годинник на літній час 2023



Перехід на літній час проводять щорічно в останню неділю березня. У 2023 році це 26 березня. Годинник переводять на одну годину вперед о 4:00.



Як переводиться на літній час техніка



Смартфони, розумні годинники та інша сучасна техніка переходять на новий час автоматично. Але деякі старі "кнопкові" телефони, а також механічний годинник потрібно переводити вручну.



Навіщо переходити на літній час - плюси і мінуси



Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року. Прихильники цієї процедури називають такі плюси:



• економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах;

• збільшення тривалості світлового дня;

• зменшення шкідливих викидів і користь для екології.



Противники переведення годинників вважають, що ця процедура лише шкодить Україні. Ось їхні аргументи:



У сучасному світі люди ведуть занадто різний спосіб життя, тому економія електроенергії через переведення часу незначна.



У високотехнологічних сферах переведення годинників обходиться дорого.



Переведення часу різко змінює біологічні ритми і шкодить здоров'ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні прийнято двічі на рік переводити час. Восени час переводять на годину назад в останню неділю жовтня. А перехід на літній час здійснюється в березні - стрілки годинника переводять на годину вперед.Про це пише УНІАН У цієї процедури є багато противників, але поки що її скасування не прийняте Верховною Радою. Тому ми розберемося, коли переводять годинник на літній час в 2023 році, і як це впливає на здоров'я.Перехід на літній час проводять щорічно в останню неділю березня. У 2023 році це 26 березня. Годинник переводять на одну годину вперед о 4:00.Смартфони, розумні годинники та інша сучасна техніка переходять на новий час автоматично. Але деякі старі "кнопкові" телефони, а також механічний годинник потрібно переводити вручну.Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року. Прихильники цієї процедури називають такі плюси:• економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах;• збільшення тривалості світлового дня;• зменшення шкідливих викидів і користь для екології.Противники переведення годинників вважають, що ця процедура лише шкодить Україні. Ось їхні аргументи:У сучасному світі люди ведуть занадто різний спосіб життя, тому економія електроенергії через переведення часу незначна.У високотехнологічних сферах переведення годинників обходиться дорого.Переведення часу різко змінює біологічні ритми і шкодить здоров'ю.

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