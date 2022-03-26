Перехід на літній час 2023: коли переведуть годинники в Україні
Сьогодні, 03:13
В Україні прийнято двічі на рік переводити час. Восени час переводять на годину назад в останню неділю жовтня. А перехід на літній час здійснюється в березні - стрілки годинника переводять на годину вперед.
Про це пише УНІАН.
У цієї процедури є багато противників, але поки що її скасування не прийняте Верховною Радою. Тому ми розберемося, коли переводять годинник на літній час в 2023 році, і як це впливає на здоров'я.
Коли переводять годинник на літній час 2023
Перехід на літній час проводять щорічно в останню неділю березня. У 2023 році це 26 березня. Годинник переводять на одну годину вперед о 4:00.
Як переводиться на літній час техніка
Смартфони, розумні годинники та інша сучасна техніка переходять на новий час автоматично. Але деякі старі "кнопкові" телефони, а також механічний годинник потрібно переводити вручну.
Навіщо переходити на літній час - плюси і мінуси
Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року. Прихильники цієї процедури називають такі плюси:
• економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах;
• збільшення тривалості світлового дня;
• зменшення шкідливих викидів і користь для екології.
Противники переведення годинників вважають, що ця процедура лише шкодить Україні. Ось їхні аргументи:
У сучасному світі люди ведуть занадто різний спосіб життя, тому економія електроенергії через переведення часу незначна.
У високотехнологічних сферах переведення годинників обходиться дорого.
Переведення часу різко змінює біологічні ритми і шкодить здоров'ю.
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Про це пише УНІАН.
У цієї процедури є багато противників, але поки що її скасування не прийняте Верховною Радою. Тому ми розберемося, коли переводять годинник на літній час в 2023 році, і як це впливає на здоров'я.
Коли переводять годинник на літній час 2023
Перехід на літній час проводять щорічно в останню неділю березня. У 2023 році це 26 березня. Годинник переводять на одну годину вперед о 4:00.
Як переводиться на літній час техніка
Смартфони, розумні годинники та інша сучасна техніка переходять на новий час автоматично. Але деякі старі "кнопкові" телефони, а також механічний годинник потрібно переводити вручну.
Навіщо переходити на літній час - плюси і мінуси
Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року. Прихильники цієї процедури називають такі плюси:
• економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах;
• збільшення тривалості світлового дня;
• зменшення шкідливих викидів і користь для екології.
Противники переведення годинників вважають, що ця процедура лише шкодить Україні. Ось їхні аргументи:
У сучасному світі люди ведуть занадто різний спосіб життя, тому економія електроенергії через переведення часу незначна.
У високотехнологічних сферах переведення годинників обходиться дорого.
Переведення часу різко змінює біологічні ритми і шкодить здоров'ю.
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