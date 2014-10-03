В Україні 41 акціонерне товариство досі контролюють власники з Росії





Про це свідчить Єдиний державний реєстр акціонерів України, повідомила платформа для роботи з відкритими даними



Водночас 32 компанії продовжують працювати на території України. Зокрема, серед акціонерних товариств, які контролюють росіяни, є банк «Форвард», «ВТБ-банк» (у стані припинення), а також «Укренергоатом» та «Укргазпром».



Крім того, росіяни контролюють такі наукові установи: Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування та Український науково-дослідний проєктно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування.



«Співпраця з бізнесами, які контролюють росіяни, наражає на небезпеку. Йдеться не лише про іміджеві ризики, але й підвищену загрозу перевірки від правоохоронних органів», — зазначають в «Опендатабот».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні залишається 41 акціонерне товариство, яке досі контролюють громадяни Росії. Лише 9 із цих компаній перебувають у стані припинення діяльності або банкрутства.Про це свідчить Єдиний державний реєстр акціонерів України, повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот» , передає «Громадське» Водночас 32 компанії продовжують працювати на території України. Зокрема, серед акціонерних товариств, які контролюють росіяни, є банк «Форвард», «ВТБ-банк» (у стані припинення), а також «Укренергоатом» та «Укргазпром».Крім того, росіяни контролюють такі наукові установи: Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування та Український науково-дослідний проєктно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування.«Співпраця з бізнесами, які контролюють росіяни, наражає на небезпеку. Йдеться не лише про іміджеві ризики, але й підвищену загрозу перевірки від правоохоронних органів», — зазначають в «Опендатабот».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію