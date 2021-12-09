В Україні можливі 7-бальні землетруси: у НАН розповіли про небезпеку

Олександр Кендзера вважає, що в Україні теж є небезпечні місця, де можливі сильні землетруси.



Про це він сказав в етері телеканалу «Київ», передає



Експерт наголосив, що в Україні є спеціальні карти, на яких позначені райони ймовірних землетрусів. На цих територіях заборонено споруджувати будинки, мости та інші будівлі.



«Інформація про те, де можуть бути сильніші за 3,3 бали землетруси показані на картах сейсмічного районування території України. Виділено зони, в яких за останні 100 років можуть відбуватися землетруси певної інтенсивності. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що у Києві максимальні землетруси на ґрунтах 3-ї категорії за сейсмічними властивостями проявлялися як семибальні. В Україні існують норми, за якими треба будувати в сейсмічних зонах будинки, мости у такому вигляді, щоб вони не руйнувалися при заданих землетрусах. Очевидно, що великої шкоди ті землетруси, що відбуваються на нашій території, не приносять», – попередив сейсмолог.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директор Інституту геофізики НАНвважає, що в Україні теж є небезпечні місця, де можливі сильні землетруси.Про це він сказав в етері телеканалу «Київ», передає ТСН Експерт наголосив, що в Україні є спеціальні карти, на яких позначені райони ймовірних землетрусів. На цих територіях заборонено споруджувати будинки, мости та інші будівлі.«Інформація про те, де можуть бути сильніші за 3,3 бали землетруси показані на картах сейсмічного районування території України. Виділено зони, в яких за останні 100 років можуть відбуватися землетруси певної інтенсивності. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що у Києві максимальні землетруси на ґрунтах 3-ї категорії за сейсмічними властивостями проявлялися як семибальні. В Україні існують норми, за якими треба будувати в сейсмічних зонах будинки, мости у такому вигляді, щоб вони не руйнувалися при заданих землетрусах. Очевидно, що великої шкоди ті землетруси, що відбуваються на нашій території, не приносять», – попередив сейсмолог.

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